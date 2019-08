LONGi obtiene puntuación récord de bancabilidad en el último informe de Bloomberg New Energy Finance

XI'AN, China, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ --LONGi Solar, una filial de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, ha obtenido su mejor puntuación de bancabilidad (del inglés bankability) en el informe recientemente publicado por Bloomberg New Energy Finance (BNEF) sobre módulos solares y comerciabilidad de convertidores en el año 2019.

Este informe está basado en el resultado de la encuesta elaborada por BNEF entre bancos, fondos, desarrolladores, Ingeniería, Suministro y Construcción (EPC por sus siglas en inglés) y empresas técnicas de diligencia sobre cuáles son las marcas entre las 48 más grandes que a su juicio son las que tienen el mejor perfil de bancabilidad, financiero y comercial para uso en proyectos solares con deuda sin recurso. De acuerdo a los resultados de la edición de este año, LONGi ascendió de manera significativa, alcanzando una puntuación total de 91%, lo cual constituye una muestra clara de la madurez de esta empresa como marca sólidamente establecida en la industria fotovoltaica.

LONGi también recibió una "estrella" que indica que es "El mejor" en el rubro de Laboratorios de Evolución Fotovoltaicos (LEFV) en lo que respecta a la confiabilidad de módulos FV de 2019. Asimismo, los módulos de LONGi fueron también los mejor posicionados en las cuatro categorías de prueba para LEFV de calor húmedo, ciclo térmico, carga mecánica y degradación potencial inducida.

BNEF también designó a las "15 Mejores Marcas de FV para proyectos financiados por préstamos a plazos" desde el 1 de julio de 2017. Las marcas líderes suministraron un total de 5GW en acuerdos financiados a largo plazo. Con un total de 1447MW LONGi es la segunda marca más importante en esta categoría.

LONGi ha sido también ubicado por BNEF como el fabricante de módulos más solvente.

Para evaluar la capacidad crediticia y la solvencia de las marcas participantes, BNEF basó su metodología en la puntuación Altman-Z, que es calculada teniendo en consideración varios parámetros financieros. Esta evaluación estima el nivel de riesgo de que una compañía quiebre por insolvencia en los próximos dos años. En este rubro, LONGi obtuvo una puntuación de 3.1, lo que indica una magnífica salud financiera, en donde el riesgo de bancarrota es muy bajo. En la puntuación Altman-Z, LONGi fue la marca mejor evaluada entre las empresas que exclusivamente fabrican módulos fotovoltaicos.

Además de sobresalir por su bancabilidad y confiabilidad, LONGi es también uno de los mayores fabricantes solares tanto en capacidad existente como planeada. Para finales de este año se espera que la capacidad de producción de módulos solares de LONGi supere los 13GW, convirtiendo a esta empresa en el mayor fabricante de módulos del mundo.

