Nippon Express anuncia inversiones en Future Supply Chain Solutions Limited, proveedor líder de servicios logísticos indio

TOKIO, 30 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. , a través de su filial Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd. ha acordado realizar una inversión en Future Supply Chain Solutions Limited («FSC») («inversión»). El consejo de administración de la empresa, en su reunión celebrada el 20 de septiembre de 2019, aprobó la ejecución de un contrato de suscripción de acciones («SSA») y de un acuerdo entre accionistas («SHA») con FSC y un acuerdo de adquisición de acciones («SPA») con algunos de los accionistas de FSC. FSC, que cotiza en las bolsas BSE Limited y National Stock Exchange of India Limited, se encuentra entre los principales proveedores de servicios logísticos de la India y forma parte de Future Group, el mayor grupo minorista de la India.

La inversión está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las debidas autorizaciones legales.

Objetivo de la inversión

El Grupo Nippon Express aspira a convertirse en una empresa de logística con una importante presencia en los mercados internacionales, tal y como se refleja en su plan de negocio «Nippon Express Group Business Plan 2023 - Dynamic Growth» que dio comienzo en el ejercicio 2018. Una parte importante de la estrategia central del grupo es la de centrarse en fortalecer su negocio en la India para aprovechar el rápido crecimiento que se espera en el mercado logístico indio. Se prevé que este mercado logístico indio experimente un importante crecimiento impulsado por factores clave como son 1) la modernización de la red de infraestructuras viales, 2) la reorganización de las tradicionales redes de cadenas de suministros debido a la implantación del GST (impuesto sobre productos y servicios, por sus siglas en inglés) (*) y 3) el crecimiento del consumo debido al rápido crecimiento de los grupos de renta media.

La primera incursión de Nippon Express en el mercado indio se produjo en 2007 y actualmente se centra en la expedición internacional de mercancías que llegan y salen de la India. El siguiente paso para ampliar aún más su negocio en la India consiste en mejorar su negocio de logística doméstica para capturar la expansiva demanda local.

Con su sede central en Bombay, India, el Future Group es uno de los mayores conglomerados comerciales dedicados al comercio minorista moderno, con una huella que abarca la totalidad de la India. El rápido crecimiento de Future Group en el negocio minorista se apoya en las capacidades logísticas de FSC. En un corto espacio de tiempo, FSC se ha establecido como uno de los mayores actores en la India, contando no solo con Future Group como su cliente ancla, sino también con varios clientes en rápido crecimiento, tanto indios como multinacionales.

La asociación con FSC añadirá capacidades complementarias a Nippon Express y le permitirá proporcionar servicios de logística integrales a sus clientes, lo que dará como resultado el crecimiento de su negocio logístico en la India.

(*) GST (Goods and Services Tax): Impuesto indirecto aplicado al suministro de productos y servicios.

Para más información, visite:https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909191058-O1-4aKWNJ7y.p... [https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909191058-O1-4aKWNJ7y.p...]

Perspectiva

El impacto de la inversión sobre el rendimiento consolidado de la empresa para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2020 será de menor importancia.

CONTACTO: CONTACTO: Hiroyuki JIN, Kenichiro FUKUDA, división derelaciones públicas y publicidad, Nippon Express Co., Ltd.,+81-3-6251-1454, ko_ho@nittsu.co.jp