19 de agosto de 2019

Nuvaira anuncia publicaciones arbitradas de mecanismos de acción y resultados clínicos de TLD

Los datos recabados en un año del ensayo aleatorizado AIRFLOW-2 y controlado mediante intervención simulada han sido aceptados por el AJRCCM

MINEÁPOLIS, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Nuvaira [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2553801-1&h=1125035657&u...], un desarrollador de estrategias terapéuticas novedosas para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, ha anunciado hoy varias publicaciones arbitradas que arrojan más pruebas sobre la seguridad, la eficacia clínica y los mecanismos de acción de la terapia de denervación pulmonar focalizada (TLD, por sus siglas en inglés) de la EPOC.

El sistema de denervación pulmonar dNerva® de la empresa es un procedimiento broncoscópico novedoso que interrumpe la entrada del nervio pulmonar al pulmón para reducir así las consecuencias clínicas de la hiperactividad neural y con el que tratar la hipersensibilidad de las vías respiratorias, un catalizador fisiopatológico de la EPOC y el asma. La tecnología TLD patentada de Nuvaira ha demostrado su seguridad y viabilidad en los tres estudios clínicos realizados y la empresa está ahora en la fase de captación de pacientes para su ensayo pivotal AIRFLOW-3 aprobado por la FDA.

En un subestudio realizado en un solo centro del ensayo IPS-II de Nuvaira, Valipour y sus colegas han presentado evidencias fisiológicas de que los pulmones de los pacientes tratados con TLD fueron denervados con éxito, a través de la monitorización de un vínculo neural establecido entre la respiración y la frecuencia cardíaca. Slebos y sus colegas recabaron datos del ensayo AIRFLOW-1 durante un año, un estudio de dosis y de seguridad que confirmó la seguridad a los 12 meses y la viabilidad de la TLD en pacientes con EPOC de moderada a grave. Ambos estudios han sido aceptados para su publicación en la revista Respiration.

En ensayo AIRFLOW-2 es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico y controlado mediante intervención simulada para evaluar los eventos respiratorios adversos en 82 pacientes con EPOC de moderada a grave y una elevada carga de síntomas a pesar de haberles administrado un tratamiento médico óptimo. Shah, Slebos y sus colegas descubrieron que el riesgo de exacerbación grave de la EPOC, y que requería su hospitalización, era significativamente menor en el grupo de tratamiento con TLD en comparación con el grupo de intervención simulada durante 12,5 meses de aleatorización (p = 0,0390). No se produjeron hemoptisis ni neumotórax, lo que concuerda con el seguimiento a largo plazo de los ensayos anteriores. AIRFLOW-2 en un ensayo aceptado para su publicación en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM).

Estas publicaciones contribuyen a alimentar un creciente tesauro de literatura médica que respalda el potencial terapéutico de la denervación pulmonar focalizada con la que dar respuesta a una necesidad médica significativa insatisfecha en pacientes con EPOC sintomática.

Acerca de NuvairaNuvaira [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2553801-1&h=2387595563&u...] es una empresa privada con sede en Mineápolis, Minnesota. dNerva®, el sistema de denervación pulmonar patentado por la empresa, combate la hipersensibilidad de las vías respiratorias, un catalizador fisiopatológico de la EPOC y el asma, en un procedimiento llamado denervación pulmonar focalizada (TLD). El sistema de denervación pulmonar dNerva® cuenta con el marcado CE. El sistema de denervación pulmonar dNerva® se encuentra en fase de investigación clínica y aún no se comercializa en Estados Unidos. Nuvaira y dNerva son marcas comerciales registradas de Nuvaira, Inc.

