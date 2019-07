23 de julio de 2019

Recomendaciones para el tratamiento personalizado del CHC con Y90 TheraSphere(TM)

- Se publican las recomendaciones para el tratamiento personalizado del CHC con Y90 TheraSphere(TM) por parte de un grupo de trabajo internacional multi-disciplinar

- Cuentan con el apoyo de los datos comparativos de Dosisphere, un ensayo en fase II de dosimetría, aleatorio y multicéntrico

LONDRES, 23 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- BTG plc , una compañía global para el cuidado de la salud, anunció hoy las recomendaciones de consenso para el tratamiento personalizado del carcinoma hepatocelular (CHC) con TheraSphere(TM), que se han publicado por un grupo de trabajo multidisciplinar1. Además, los datos del ensayo de dosimetría en fase II Dosisphere, son compatibles con la dosimetría2 personalizada prospectiva, basada en MAA SPECT/CT.

El profesor Etienne Garin, médico especialista en medicina nuclear del Cancer Centre Eugène Marquis de Rennes, Francia, recibió la medalla de oro en la reunión del Global Embolisation Oncology Symposium Technologies (GEST) 2019, por su trabajo realizado en el Investigator Initiated Study (IIS) Dosisphere. Este estudio comparó la eficacia de TheraSphere en 56 pacientes con al menos una lesión > 7cm, utilizando una aproximación personalizada con el software de dosimetría Simplicit90Y, frente a la dosimetría estándar. Las tasas de respuesta más elevadas de un 71% se dieron en el brazo de dosimetría prospectivo personalizado, frente al 36% de la dosimetría estándar. "El futuro de la radioembolización es la dosimetría personalizada", destacó el profesor Garin, investigador principal del estudio.

"El grupo de trabajo llegó a las recomendaciones de consenso con unas prácticas basadas en evidencias sencillas y reproducibles para el tratamiento personalizado de pacientes CHC con TheraSphere(TM). Esta publicación avanza de forma importante el conocimiento de la dosimetría y ayudará a mejorar los resultados clínicos", indicó el profesor Riad Salem, responsable de Radiología Investigacional del Northwestern Memorial Hospital de Chicago. El documento1 combina las conclusiones de una publicación destacada, junto a la opinión de expertos, e incluye la terapia de intención paliativa y curativa, en cuatro escenarios clínicos: radiación segmentectomía, radiación lobectomía, enfermedad multifocal unilobar o bilobar y CHC con invasión macrovascular. Para cada uno de los escenarios, se proporcionan recomendaciones para la selección de pacientes, planificación de tratamiento, dosimetría, administración del tratamiento, evaluación de los resultados/seguimiento, grado de recomendación y fortaleza del consenso.

Peter Pattison, responsable de oncología de BTG, declaró: "Las directrices de consenso apoyan las ventajas de una aproximación personalizada con terapias loco-regionales en enfermedad hepática, para impulsar los mejores resultados para los pacientes. Estamos comprometidos a proporcionar soluciones personalizadas, que suponen una diferencia real para los médicos y sus pacientes".

Referencias:

1. Salem R, Padia S, Lam M et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019 May 16. doi: 10.1007/s00259-019-04340-5. [Epub ahead of print] 2. Garin E, Tselikas L, Guiu B et al. A multicentric randomised study demonstrating the impact of MAA based dosimetry on tumour response with Y90 loaded glass microsphere SIRT for HCC: interim analysis of IIS Dosisphere [Presentación poster ECIO 2019 & presentación oral GEST 2019]

Acerca de TheraSphere(TM)

TheraSphere(TM) es una terapia destinada para el tratamiento de la neoplasia hepática, que consiste en millones de microesferas de cristal que contienen Y90 radioactivo. Las microesferas se administran directamente a los tumores hepáticos por medio del catéter hepático situado en la vía arterial y alojarse allí de forma permanente. Como el procedimiento proporciona el tratamiento directamente en el tumor del hígado, la radiación destruye las células tumorales con un impacto mínimo en el tejido hepático colindante sano. Las microesferas siguen desplegando radiación al tumor durante el transcurso de varias semanas, tras el tratamiento. Más de 30.000 pacientes de todo el mundo han sido tratados con TheraSphere(TM). Si desea disponer de las instrucciones de uso completas y de información de seguridad importante visite la página web therasphere.com [https://protect-eu.mimecast.com/s/NFLwCRoXPUnqDV9hNbJmL?doma...].

Acerca de Simplicit90Y(TM)

Simplicit90Y(TM) es un dispositivo de software único, desarrollado en colaboración con Mirada Medical Ltd. Se utiliza por parte de médicos especialistas en medicina nuclear o radiología para muestreo, procesamiento e información de datos - incluyendo los escáneres de plano (estático, cuerpo completo) y escáneres tomográficos adquiridos por cámaras gamma o escáneres PET- . Los médicos pueden usar el sistema para visualizar y evaluar los datos de las imágenes para sus fines de diagnosis clínicas generales con características adicionales y optimizar el flujo de trabajo para la dosimetría con Y90.

Acerca de BTG Interventional Oncology

BTG Interventional Oncology busca desarrollar tecnologías revolucionarias, administradas utilizando terapias mínimamente invasivas y guiadas por imagen. Al dirigirse de forma específica a las células enfermas, podemos limitar el impacto en el tejido sano y proporcionar una calidad de vida destacada, para el beneficio de los pacientes. Nuestra cartera de productos innovadores se utiliza para tratar y proporcionar alivio sintomático para las personas que padecen cáncer y tumores benignos. Proporcionamos opciones de tratamiento de alto valor centradas en los pacientes que incluyen embolización localmente aplicada, radioterapia con microesferas de cristal Y90 y crioablación. La medicina moderna está evolucionando y en BTG Interventional Oncology, creemos que la ciencia inteligente es la forma de avanzar. Siga a @BTGIO en Twitter o visite btg-io.com

