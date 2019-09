23 de septiembre de 2019

Rolls-Royce: 'Dine on the Line' recauda más de 1,7 millones de libras para investigación sobre las alergias

- Más de 1,7 millones de libras recaudadas en Rolls-Royce 'Dine on the Line', un importante evento filantrópico celebrado en apoyo a la investigación sobre las alergias en Evelina London

CHICHESTER, Inglaterra, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Un importante evento filantrópico recaudó más de 1,7 millones de libras en la sede de Rolls-Royce en Goodwood, West Sussex, el sábado 21 de septiembre de 2019. 'Evelina Art for Allergy x Dine on the Line' de Rolls-Royce se celebró para apoyar la investigación de la alergia en el Evelina London Children's Hospital.

La estrella del espectáculo fue indiscutiblemente un Phantom, una colaboración entre Rolls-Royce Motor Cars y Marc Quinn, artista reconocido mundialmente. La puja ganadora de este lote es la de un estimado coleccionista de la marca. Marc Quinn creará ahora una obra personalizada que es el iris de la hija del ganador de la puja, utilizando un Rolls-Royce Phantom como lienzo. La obra altamente personalizada y creativa recaudó la asombrosa cifra de 888 mil libras, con un patrocinador generoso apostando más de un millón de libras en total durante el trascurso de la noche. La obra está inspirada en la serie actual de pinturas de iris de Quinn, llamada We Share Our Chemistry with the Stars.

Torsten Müller-Ötvös, consejero delegado de Rolls-Royce Motor Cars, comentó: "Rolls-Royce se siente profundamente privilegiado de haber trabajado con Evelina London en este excepcional evento. Estamos encantados de que la obra de Marc Quinn, que utiliza un Phantom como lienzo, recaudase la fabulosa cifra de 888.000 libras y estamos abrumados de que se recaudasen casi 2 millones de libras en total durante la noche para este centro de excelencia médica en Londres".

En cuanto a la diferencia que supondrán las donaciones, el profesor Gideon Lack, de Evelina London, dijo: "Las generosas donaciones del evento Art for Allergy marcarán una drástica diferencia para nuestro programa de investigación y para nuestra misión de prevenir alergias, proteger frente a alergias y finalmente curar alergias en niños.

"Me gustaría expresar mi sincera gratitud al equipo en Rolls-Royce Motor Cars y a los copresentadores del evento Kate Storey y Marc Quinn por ofrecernos una fantástica plataforma para destacar la importancia de nuestra investigación y recaudar estos importantes fondos. También me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los invitados, artistas colaboradores y donantes del premio de la subasta, sin los cuales este logro no habría sido posible".

La subasta, dirigida por el subastador de arte reconocido mundialmente Simon de Pury, vio a los entendidos del mundo del arte y a los coleccionistas de Rolls-Royce pujar a un ritmo sin precedentes. El subastador extraordinario comparó la obra con Phantom V de John Lennon, describiéndola como el "equivalente del siglo 21" del coche de motor psicodélico legendario. La audiencia estuvo de acuerdo mientras la asombrosa cantidad continuaba elevándose, y se producía un intenso aplauso.

Otros fantásticos lotes de subasta atrajeron sustanciosas pujas. Las obras de algunos de los artistas más buscados del mundo incluyeron obras de los artistas británicos Jake & Dinos Chapman, David Yarrow, Harland Miller y Mary McCartney. Los beneficios generados de la subasta se donarán a Evelina London para financiar la importante investigación de la alergia.

La noche de arte, automoción y experiencias culinarias comenzó con un cóctel de bienvenida, donde el artista británico Jonathan Huxley creó una nueva obra, en vivo en el evento. Además la artista de los medios procedente de LA Refik Anadol, encargada para el Rolls-Royce Art Programme, llevó a los invitados a una exclusiva muestra previa de su nueva obra titulada Art of Perfection: Data Painting. La obra única de arte digital de Anadol utilizó conjuntos de datos relativos al color de cada coche de motor Rolls-Royce creado en la sede de Rolls-Royce durante los últimos 10 años.

La noche incluyó una exquisita e inmersiva experiencia de restauración, donde los invitados disfrutaron de un menú cuidadosamente elaborado por el chef mundialmente reconocido, Giorgio Locatelli.

Tras la subasta, el cantante y compositor John Newman deleitó a los invitados, antes de que el DJ Fat Tony cerrase una extraordinaria noche de filantropía.

