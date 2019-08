19 de agosto de 2019

SUNRIGHTS INC se convertirá en ADK Emotions NY, Inc.

NUEVA YORK, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- SUNRIGHTS INC. ("SUNRIGHTS"), la filial norteamericana de d-rights Inc. ("d-rights") ha anunciado un nuevo nombre comercial, ADK Emotions NY Inc., que entrará en vigor el 1 de octubre de 2019.

Este anuncio llega después del anuncio en Japón de una fusión entre d-rights, una empresa de producción y gestión especializada en animación IP con sede en Tokio, y ADK Emotions Inc. ("ADK Emotions"), una empresa de gestión de contenidos y derechos con sede en Tokio y filial de ADK Holdings Inc., que también entrará en vigor el 1 de octubre de 2019.

ADK Emotions se fundó en enero de 2019 como parte de la transición de su empresa publicitaria matriz ASATSU-DK Inc. ("ADK") para convertirse en una sociedad de cartera, ADK Holdings Inc. Desde entonces, ADK Emotions se ha encargado de gran parte del negocio de contenidos de ADK, asumiendo un rol más independiente con un nivel de especialización más profundo y, al mismo tiempo, expandiendo sus operaciones empresariales con un énfasis especial en creación IP original, desarrollo en el extranjero y nuevos negocios digitales. La fusión es un pilar en la estrategia de ADK Emotions para acelerar el crecimiento internacional de su negocio de contenidos al aprovechar los dilatados conocimientos sobre el sector de d-rights y SUNRIGHTS.

Previamente a la reestructuración, ADK adquirió una participación en d-rights del 51% en 2014 antes de convertirla en una filial de propiedad integral en 2018. Como filial, d-rights produce una amplia gama de contenidos y gestiona todos los aspectos involucrados: desde la planificación de proyectos a la producción de personajes originales, dibujos animados, videojuegos, contenido en línea y mucho más. SUNRIGHTS, con sede en Nueva York, presta sus servicios a los mercados norteamericano y europeo con un foco primordial en la popular franquicia BEYBLADE.

ADK Emotions NY Inc. operará con una nueva dirección, con Shuji "Shawn" Wada (presidente y consejero delegado) y Daichi "David" Wakabayashi (director de Operaciones) como los responsables de supervisar el éxito continuado de BEYBLADE BURST, así como de desarrollar nuevas y emocionantes adiciones para su biblioteca de títulos.

Para realizar consultas, póngase en contacto con:

ADK Emotions NY Inc. (que opera en estos momentos como SUNRIGHTS Inc) en el número de teléfono +1 646-284-9801 o a través de info@sunrights-inc.com[mailto:info@sunrights-inc.com]

