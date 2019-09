Las universidades españolas consiguen su mejor récord en el ranking global de empleabilidad (1)

QS Graduate Employability Rankings 2020

(Ranking QS 2020 en empleabilidad de graduados)

LONDRES, 18 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Las universidades españolas han conseguido sus mejores marcas hasta el momento en la última edición del QS Graduate Employability Rankings. El ranking, publicado hoy por los expertos en educación superior global QS Quacquarelli Symonds, evalúa a las universidades basándose en su habilidad para impulsar carreras profesionales de éxito de sus estudiantes. Por primera vez, desde que comenzó a publicarse este ranking en 2015, cuatro universidades españolas se colocan dentro del Top100. La universidad española que mejor se posiciona en el ranking, ocupando el puesto 71, es la Universidad de Navarra, siendo la mejor posicionada de forma consecutiva en los cuatro últimos años.

El QS Graduate Employability Rankings (QSGER) se crea para proveer a los estudiantes y a sus padres de datos independientes, rigurosos y multivariados sobre la relación entre la universidad de elección y el futuro desarrollo profesional tras la graduación. El objetivo, es abarcar la creciente demanda estudiantil en información sobre los beneficios potenciales en materia de empleo que su educación puede ofrecer, así como contemplar la preocupación en el retorno a la inversión.

Para evaluar la capacidad de cada una de las instituciones de favorecer la empleabilidad de sus graduados QS utiliza cinco indicadores: Employer Reputation, Alumni Outcomes, Partnerships with Employers, Employer-Student Connections, and Graduate Employment Rate. Estos indicadores se utilizan para el ranking de las 500 mejores universidades del mundo procedentes de 73 lugares diferentes. Una explicación completa de cada indicador se puede encontrar aquí: https://www.topuniversities.com/employability-rankings/metho... [https://www.topuniversities.com/employability-rankings/metho...].

Massachusetts Institute of Technology es nombrada la número uno mundial, seguida por Stanford University (en segundo lugar) y la University of California at Los Angeles (en el tercer puesto).

Resumen ejecutivo - España

-- La Universidad Politécnica de Madrid alcanza su puesto más alto hasta el momento. Se coloca ahora en la posición 79 a nivel global; -- Esto significa que la Universitat Barcelona cae tres puestos en España, sin embargo, ha ascendido del 82 al 80 a nivel global; -- La Universidad Complutense de Madrid consigue entrar en el Top100 por primera vez, colocándose ahora en la posición 94; -- Dos de las universidades madrileñas ascienden al Top150: la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid (ambas en la franja del 141-150); -- La Universitat Barcelona es reconocida como una de las que mejor red de contactos tiene en el mundo. Obtiene 98.9/100 en el indicador Partnerships with Employers; -- En total, 15 universidades españolas aparecen en el ranking. Siete mejoran posiciones, mientras que solo tres descienden puestos, lo que indica que las universidades españolas están consiguiendo ser cada vez más competitivas en lo que se refiere a empleabilidad de sus graduados.

Ben Sowter, Director de Investigación en QS, comenta: "Los estudios internos de QS, muestran que de entre los estudiantes que acceden a la universidad, su futura carrera profesional es una de sus principales preocupaciones. El QS Graduate Employability Rankings está pensado para servir a esos estudiantes y nuestra metodología está diseñada para ofrecerles la visión más extensa disponible sobre como la universidad de su elección puede ayudarles en sus carreras profesionales"

Sowter continua: "A pesar de que otras universidades europeas superan a las españolas cuando QS mide la excelencia en investigación, encontramos que las universidades españolas se encuentran entre las mejores de Europa en lo que a empleabilidad de sus graduados se refiere. Ningún país europeo pose más de las cuatro universidades que España tiene en el Top100 en este ranking y España supera a Francia e Italia en el mismo. Estos resultados se pueden atribuir al excelente trabajo que las universidades españolas están realizando para conseguir acuerdos con empleadores alrededor del mundo."

QS Graduate Employability Rankings 2020: Top 10 Global --- 2020 2019 2020 Institución Localización Rank Rank QSWUR --- 1 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos --- 2 2 2 Stanford University Estados Unidos --- 3 2 35= University of California, Los Angeles (UCLA) Estados Unidos --- 4 5 42 The University of Sydney Australia --- 5 4 3 Harvard University Estados Unidos --- 6 9 16 Tsinghua University China --- 7 6 38 The University of Melbourne Australia --- 8 7 7 University of Cambridge Reino Unido --- 9 13 25= University of Hong Kong (HKU) Hong Kong --- 10 10 4 University of Oxford Reino Unido --- (C) QS Quacquarelli Symonds 2004-2019 https://www.TopUniversities.com/ . Todos los derechos reservados ---

El ranking al completo se puede consultar en www.TopUniversities.com [http://www.topuniversities.com/] a partir del jueves 19 de septiembre.

(CONTINUA)