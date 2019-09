19 de septiembre de 2019

Za Teb lanza la primera aplicación en Europa del Este que lucha contra la violencia doméstica

LONDRES, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Pomosht ZaTeb ("Za Teb"), una compañía sin ánimo de lucro con sede en Sofía, anunció hoy el lanzamiento de sus aplicaciones para dispositivos móviles basados en Apple iOS y Android, que tiene como objetivo ayudar a las mujeres y niños a luchar contra la violencia doméstica. Siendo la primera de su clase en Europa del Este, la aplicación estará disponible inicialmente en Bulgaria, al tiempo que la compañía evalúa otros países para su despliegue futuro.

La app contiene información de utilidad para las víctimas, además de para amigos y conocidos que quieran destacar una situación de abuso doméstico. Ayuda a las personas a identificar si están o no dentro de una relación abusiva y destaca los lugares seguros más cercanos, además de las líneas de ayuda de emergencia. La app conecta a todas las organizaciones de ayuda de abusos nacionales de dentro del país, haciendo que el proceso de encontrar ayuda e información sea sencillo. La app además permite que las víctimas registren los abusos, con lo que se permite la recopilación de evidencias para una referencia futura.

Como media, cerca de una de cada tres mujeres a nivel mundial ha experimentado violencia física y/o sexual de su compañero, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los países de Europa del Este, como Bulgaria, están en primera posición dentro de la escala, con casi una de cada dos mujeres experimentando este tipo de violencia, según la European Union Agency for Fundamental Rights. Además, el 38% de los asesinatos de mujeres a nivel mundial los cometen sus parejas masculinas. Es igualmente un problema el hecho de que menos de un 40% de las mujeres no busquen ningún tipo de ayuda, y solo menos del 10% busca ayuda policiaca, según la investigación de las United Nations Economic and Social Affairs.

"Un avión en tierra sirve de poco", afirmó Ivelina Choeva, consejera delegada de Za Teb. "Para que sirva de algo el avión debe estar volando. Hay casi 150 países en todo el mundo que cuentan con leyes contra la violencia doméstica, pero sin un refuerzo de la ley, no son eficaces. Nuestra app conecta a las personas a nivel de raíz para formar y otorgar poder a las personas con la finalidad de luchar contra esta enfermedad social".

Choeva se basó en su experiencia con los medios sociales gracias a su trabajo como modelo internacional y su grado en marketing para crear la app Za Teb, que significa "para ti" en búlgaro. Se puede descargar por medio de la página web www.zateb.org [http://www.zateb.org/].

"Hay que hacer algo sobre este aspecto. Las estadísticas relacionadas con el abuso doméstico en Bulgaria son enormemente sorprendentes. Existen grupos de apoyo para las víctimas, pero son dispares y están desconectados. Nuestra app es una voz para las víctimas y una plataforma para conectarlas con los trabajadores sociales, ONGs y la policía", comentó Choeva. "Aunque hay muchas organizaciones a las que llegar, la voz de las víctimas se ha silenciado".

Muestra el apoyo a PremFina (www.premfina.com [http://www.premfina.com/]), con sede en Londres, para construir y lanzar la app. "Como compañía de finanzas premium de seguros, hay que asumir que esto no tiene ningún interés para ellos. Pero se preocupan acerca de los temas sociales y deseaban ayudar".

El interés de PremFina en Za Teb fue una premisa en esta acta de constitución para impulsar la responsabilidad social empresarial (CSR) y su presencia creciente en Bulgaria, donde creó hace un año una oficina y actualmente emplea a cerca de 20 trabajadores.

"Somos un antídoto para el status quo", explicó Nij Saha, responsable de tecnología de la compañía. "Nuestra compañía promociona la inclusión financiera al hacer que los seguros tengan un coste más bajo. La misión de Za Teb de otorgar poder a la mujer encaja con nuestros valores de emancipación, por lo que nos convertimos en un apoyo".

Za Teb va a celebrar un evento que conmemora el lanzamiento de la app el 19 de septiembre de 2019 de 19:00 a 21:00 en el Nova Arts Space de Sofía. El evento incluirá a un ponente y la demostración de la app realizada por Choeva, seguida de un discurso de Genoveva Tisheva, nominada al Premio Nobel y miembro del United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women e iniciadora de la ley sobre el Abuso Doméstico y Violencia en Bulgaria.

El evento incluye una actuación de la ganadora de Factor X Bulgaria en 2013 y participante en Eurovision, Zhana Bergendorff, que anteriormente actuó como apoyo al Bulgaria Fund For Woman para aumentar la concienciación de las víctimas de abuso doméstico. También se mostrará una obra única de Nadya Lambreva, propietaria de la marca de arte usable Hope Lamber, inspirada en las peleas de las víctimas de abuso doméstico.

