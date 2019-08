21 de agosto de 2019

Benidorm exige un cambio legal para considerar delito el 'trile' tras la agresión a un turista británico

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) pide "un cambio urgente en la legislación" para que el 'trile' sea considerado delito en lugar de falta, después de que un vídeo difundido a través de redes sociales haya mostrado la paliza que sufrió un turista británico en la ciudad por parte de un grupo de trileros cuando este trataba de advertir a otros turistas de que se trataba de una estafa.

Las imágenes han salido a la luz ahora después de que un testigo de la agresión decidiera grabarla y subirla a YouTube para hacer una denuncia pública de los hechos, aunque la agresión se produjo días atrás en la Avenida Ametlla de Mar con Calle Gerona de Benidorm. El turista golpeado no interpuso denuncia, según el autor del vídeo, debido a que no llevaba encima su documentación y uno de los trileros lo siguió hasta el centro de salud donde fue atendido, así como por no volver al municipio para un posterior juicio.

Una vez conocido el contenido de las imágenes el gobierno local asegura haber dado traslado de las mismas a Policía Local y Nacional para su visionado. El edil de Seguridad, Lorenzo Martínez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que se busca identificar tanto a los agresores como a la víctima para esclarecer los hechos.

"Nos consta que el Cuerpo Nacional de Policía ya está realizando labores de identificación de las personas que han participado en este hecho tan lamentable. Desde el Ayuntamiento de Benidorm queremos condenar de forma enérgica esta agresión tan brutal producida en la vía pública", ha indicado.

Asimismo, ha insistido en la necesidad urgente de un cambio en la legislación porque mientras el trile sea considerado falta los ayuntamientos están "atados de pies y manos puesto que los trileros se declaran insolventes y vuelven a la calle".

Incluso el Ayuntamiento de Benidorm y la Policía han intentado, en ocasiones anteriores, luchar contra el trile por otros medios como denunciando a los trileros por desobediencia y, aunque en una ocasión un juzgado de Benidorm les dio la razón, la causa fue desestimada posteriormente en instancias superiores.

"Lo intentamos llevar por la vía penal por desobediencia continuada y se les imponía una sanción de 750 euros que si no la pagaban tenían que entrar en prisión, pero los trileros la recurrieron y la Audiencia Provincial de Alicante revocó la primera sentencia dictada en Benidorm alegando que no podíamos llevarlo por la vía penal al tratarse de una sanción administrativa, y eso nos ha dejado sin armas", ha lamentado el edil de Seguridad.

En otra ocasión Benidorm sí consiguió una sentencia condenatoria por hurto a cinco individuos por parte de un grupo organizado de trileros, a quienes se les impuso también una orden de alejamiento de las zonas turísticas.

En cualquier caso, Martínez ha reiterado que mientras no se produzca un cambio en el Código Penal para tipificar como delito el trile y que pueda denunciarse por la vía penal los Ayuntamientos y la Policía no tendrán herramientas eficaces para erradicar esta práctica que "el sentido común dice que a todas luces es una estafa porque se trata de engañar a la gente haciéndole creer que puede ganar algo".