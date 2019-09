Bravo dice que pedirá al Gobierno el aumento de efectivos de Policía Autonómica y anuncia la renovación del parque móvil

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado este lunes que reclamará al Gobierno central el "aumento, hasta los 600 efectivos", de la plantilla de la Policía de la Generalitat, al tiempo que ha anunciado que se va a renovar "todo el parque móvil" de esta unidad adscrita a la Comunitat Valenciana del Cuerpo Nacional de Policía y a "adquirir más y mejor material" para su actuación.

Bravo se ha pronunciado de este modo durante el discurso que ha ofrecido en el Día de la Policía de la Generalitat, un acto que ha presidido en València y al que han asistido también entre otras autoridades el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera; el alcalde de la ciudad, Joan Ribó; el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Roberto González.

La responsable autonómica ha destacado que este cuerpo policial llevó a cabo el año pasado "casi medio millón de actuaciones" en ámbitos de su competencia como "preservación del medio ambiente, protección de patrimonio histórico y artístico, control del sector del juego y espectáculos, trazabilidad de productos hortofrutícolas, lucha contra la economía sumergida y actuaciones en materia de menores y mujeres".

Gabriela Bravo, que ha resaltado que estas son 4.000 actuaciones más que el año anterior, ha considerado también "importante" la "labor de colaboración" realizada por la Policía Autonómica "con los ayuntamientos y sus policías locales en aquellas situaciones en las que se ha requerido su presencia", así como "la vigilancia de la red de Ferrocarrils de la Generalitat, la custodia de edificios públicos y su intervención en emergencias de todo tipo".

La consellera ha manifestado que "todo esto se ha hecho contando con una plantilla insuficiente", por lo que ha justificado la reclamación de nuevos efectivos. Ha asegurado que en sus "26 años de historia", quienes componen la Unidad Adscrita "han dado lo mejor de sí para servir y proteger a la ciudadanía valenciana" y ha instado a "seguir trabajando para profundizar en la idea de una policía centrada en las personas y las necesidades de la sociedad".

"Profundizar en la idea de una policía comunitaria. Profundizar, en definitiva, en que los habitantes de una comunidad tengan un alto nivel de confianza en la policía", ha planteado, a la vez que ha indicado que esa confianza "se consigue también siendo eficiente y eficaz en el servicio que se presta a la ciudadanía" y ha asegurado que "año tras año" así lo "demuestra la Unidad Adscrita".

Bravo ha expuesto que "los sistemas de seguridad ciudadana no son un fin en sí mismos sino un medio para garantizar los derechos fundamentales" ya que "no pueden haber libertades públicas sin seguridad". No obstante, ha precisado que "esta jamás debe traspasar determinados límites pues, como decía Benjamín Franklin, aquellos que renuncien a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad".

"La seguridad es la condición necesaria para la libertad pero también es el marco necesario para la convivencia. Esa convivencia que permite el desarrollo social y el crecimiento económico, condiciones necesarias para que la ciudadanía viva cada vez mejor", ha agregado.

"ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

La consellera ha comentado, por otro lado, que se necesita "una Unidad Adscrita perfectamente operativa" para tener "un papel esencial en la ambición colectiva" de "erradicar la violencia de género", asumida por el Gobierno valenciano "como gran objetivo", ha subrayado. En esta línea, ha recordado que hace cinco meses abrió en la Ciudad de la Justicia de València, en colaboración con el Ministerio del Interior, la oficina de denuncias especializada en Violencia de Género.

Gabriela Bravo ha destacado que el equipo que trabaja en ella "ha ayudado a 257 mujeres" con unos "resultados tan esperanzadores" que desde la Generalitat se va a proponer al Gobierno central "abrir otras tres dependencias en las sedes judiciales de Alicante, Castellón y Elche (Alicante). Ha indicado que se pretende que estas oficinas "sean atendidas por personal de la Unidad Adscrita debidamente especializado en violencia de género".

Durante su discurso, la titular de Justicia, Interior y Administración Pública ha hablado también del papel de la formación como "clave" de la "excelencia en el servicio público de quien ha de prestarlo" y ha señalado que el Consell seguirá "apostando por la formación de las plantillas policiales. En este punto, ha valorado la labor del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias y de las universidades.

RECONOCIMIENTOS

En el acto del Día de la Policía Autonómica se han entregado 112 condecoraciones y distinciones con las que se reconoce la actuación de miembros de la Unidad Adscrita y de otras personas e instituciones que han destacado por su colaboración con la misma. En concreto, se han entregado 25 medallas de oro, 72 de plata, tres de bronce --dos con distintivo azul) y ocho diplomas por servicios destacados.

Con la medalla de oro se ha reconocido, además de agentes y mandos que han cumplido 25 años de servicio en el cuerpo, al director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón; al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, y al comisario provincial de Valencia, Ignacio Fermín del Olmo.

Igualmente, han recibido esta distinción el Jefe de la Sección de Operaciones de Valencia, el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Archilla; el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Valencia, José Luis Garau; el teniente coronel de las Fuerzas Armadas Luis Romero Díaz y los rectores de la Universitat de València y la Politènica, Mavi Mestre y Francisco Mora, respectivamente, entre otros.

Además, en el acto se ha galardonado, a título colectivo, a las policías locales de las localidades de Albuixech, Ondara, El Pinós y La Pobla Llarga con la Distinción Honorífica de la Generalitat.