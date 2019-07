20 de julio de 2019

Compromís insta a Les Corts a reclamar al Gobierno que impulse el uso de pulseras telemáticas para los maltratadores

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Mònica Álvaro, ha presentado una propuesta para que el parlamento autonómico inste al Consell a pedir al Gobierno central que aplique "las medidas necesarias para impulsar el uso de pulseras telemáticas para los maltratadores con orden de alejamiento, potenciando así su uso preferencial frente otros sistemas que recaen sobre las víctimas, especialmente en los casos en los que la víctima se considere en riesgo alto o extremo".

Según la también portavoz de la coalición en la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y LGTBI, "uno de los problemas es que actualmente tienen prevalencia los sistemas de alerta en los que la responsabilidad de dar aviso a los Cuerpos de Seguridad, ante un incumplimiento de las órdenes de protección, recae sobre la víctima".

"En este sentido, desde Compromís consideramos que hay que potenciar y activar recursos y sistemas que recaigan directamente sobre el agresor, como pueden ser las pulseras telemáticas que existen para los maltratadores, pero que actualmente no son utilizadas de forma general. Estos dispositivos alertan a la policía cuando el agresor incumple la orden de alejamiento y permite reaccionar con mayor margen de tiempo, liberando a las víctimas y generando un efecto disuasivo hacia los agresores", explica en un comunicado.

"Ha habido casos --continúa-- en los que las mujeres no tuvieron tiempo para alertar a la policía al ser atacadas, a pesar de estar bajo custodia policial. Y las pulseras telemáticas pueden suponer la oportunidad de salvar sus vidas. Tenemos que lamentar que, a pesar de que el poder judicial dispone desde 2009 de este dispositivo y a pesar de su eficacia, es un mecanismo infrautilizado".

"Además, las víctimas de violencia machista no son las responsables de la situación en la que se encuentran. Por tanto, no son ni tienen que ser quienes alteren su vida, no son ni tienen que ser las que tengan la responsabilidad de controlar que los que las maltrataron cumplan o no con las órdenes judiciales. Las víctimas no tienen que ser sometidas a la responsabilidad, a la presión y al miedo de vivir alerta por si su maltratador decide incumplir las órdenes judiciales".

"La lucha contra las violencias machistas requiere el compromiso de todas las instituciones, de toda la sociedad. En enero de 2018 las Corts ya aprobaron una declaración institucional pidiendo al Gobierno de España la aplicación de las medidas necesarias para hacer efectivo el uso de las pulseras telemáticas en los maltratadores. Pero dado que todavía no se ha hecho nada desde el Gobierno central, y siendo conscientes de que tenemos que poner en marcha recursos efectivos, todos los recursos de los que dispongamos y que hagan falta para garantizar una sociedad libre donde ninguna mujer sea agredida, violada o asesinada, presentamos esta propuesta que esperamos tenga el apoyo de todo el arco parlamentario", ha concluido la diputada Mònica Álvaro.