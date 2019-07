23 de julio de 2019

Crystal Fighters y Niña Coyote eta Chico Tornado actúan el miércoles 24 en los Conciertos de Viveros

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fusión electrónica y multicultural de Crystal Fighters y el rock de los vascos Niña Coyote eta Chico Tornado, serán los protagonistas de los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de València de este miércoles, 24 de julio.

Las puertas del recinto abrirán a las 19:30 y está previsto que Niña Coyote eta Chico Tornado actúe a las 21:00 horas mientras que Crystal Fighters lo hará a las 22:15 horas.

Sebastian Pringle (voz, guitarra), Gilbert Vierich (programaciones, guitarra) y Graham Dickson (guitarra) son el núcleo duro de Crystal Fighters, que toca música dance con instrumentos tradicionales vascos (txalaparta, danbolin, txistu) y sintetizadores. Asimismo, a lo largo de su trayectoria han incorporado elementos latinos, africanos y tribales.

Después de algunos singles ("I Love London", "Xtatic Truth"), la banda debutó en 2011 con el disco Star of Love. Rápidamente, canciones como "At Home", "Plage" o "Follow" destacaron por su originalidad y energía positiva. La formación continuó experimentando en trabajos como Cave Rave (2013) y Everything Is My Family (2016).

El último trabajo de esta formación ubicada en Londres se publicó el 1 de marzo con el título de Gaia & Friends. En esta ocasión, el grupo concibió las canciones con colaboradores de varios continentes. De este modo, la británica NAHLI los acercó a las sonoridades urbanas en "Costa Rica"; Soledad Vélez, chilena residente en València, les aportó su registro más hipnótico en "All Of It"; también explotaron los recursos de la electrónica de baile con FeedMe en "All My Love"; y en compañía de los colombianos Bomba Estéreo se entregaron al hedonismo tropical. Además, incluyeron pequeños fragmentos musicales para completar el viaje contemplativo alrededor del mundo.

Pocos días después de tener el disco en el mercado, Crystal Fighters inició una gira europea que pasó por España, Portugal, Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Austria y Bélgica antes de culminar en el O2 Academy Brixton de la capital británica. Ahora, el grupo comienza una nueva ronda de conciertos que los llevará a algunos grandes festivales europeos durante los meses de julio y agosto. Precisamente, la primera parada de este tour tendrá lugar en los Conciertos de Viveros de València.

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO

También el miércoles actuará Niña Coyote eta Chico Tornado es un dúo donostiarra formado por Ursula Strong (batería) y Koldo Soret (voz y guitarra). Sus canciones se construyen a partir de ritmos duros y contundentes con riffs profundos y potentes.

Son herederos del rock de los setenta y, sobre todo, del movimiento stoner y desértico que emergió a principios de los 90 en Estados Unidos con bandas como Monster Magnet, Fu Manchu o Kyuss. El proyecto nació en 2012, pero su primer disco, de título homónimo, no vio la luz hasta octubre de 2013. Después llegarían el EP Lainoland (2015), grabado en San Francisco, y el larga duración EATE (2016).

Su último trabajo, Aitzstar, se publicó el pasado mes de marzo bajo la producción de Ricky Falkner (Love of Lesbian, Quique González, Iván Ferreiro) y la maestría del ingeniero de sonido Jordi Mora (Bunbury, Enric Montefusco, Sidecars). Con ellos investigaron nuevas líneas de voz y sonoridades cercanas a la psicodelia con el fin de expandir el rock denso y árido que caracteriza a los vascos.