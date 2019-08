Documentales y shows musicales "claman por la defensa del planeta en el Foro Social del Rototom

CASTELLÓ, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social del Rototom Sunsplash arrancará su programación con documentales y shows musicales para "clamar por la defensa del planeta" e invitar a la reflexión colectiva sobre la necesidad de contribuir a la búsqueda de soluciones que ayuden a revertir las consecuencias de los problemas medioambientales.

En estas actividades, que se estrenan este sábado, la responsable de la Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España, Tatiana Nuño, junto al coordinador de Formación y Difusión de Extinction Rebellion España, Grian A. Cutanda, serán los primeros en alzar sus voces para abordar los retos que plantea el cambio climático, ha señalado la organización en un comunicado.

En esta primera jornada del Foro también se proyectará el documental 'Persiguiendo el hielo', de Jeff Orlowski que, además de obtener una nominación a los Oscar, recibió el Premio del Festival Sundance y el Premio Satellite a Mejor Documental en 2012.

Asimismo, este viernes la vertiente musical tendrá como protagonista al versátil, ecléctico e incombustible del dancehall Busy Signal. Así, uno de los artistas más poliédricos regresará al Main Stage cinco años después de su última visita a Benicàssim para ofrecer un show "enérgico y contundente".

Además, se sumarán los espectáculos a cargo de los madrileños Emeterians y de Sevana y, desde Jamaica, el escenario principal del festival subirá pulsaciones con otro de los shows especiales que conforman el cartel de esta 26 edición: 'Babylon Soundtrack'.

Se trata del proyecto especial que el británico Brinsley Forde (ex vocalista de Aswad) y el guitarrista y productor de Barbados Dennis Bovell (ex Matumbi) traerán al recinto de festivales y que permitirá reunir en un mismo espacio los principales éxitos de ambas formaciones, además de recrear la banda sonora de 'Babylon'. La cinta dirigida por Franco Rosso y protagonizada por Forde que se ha convertido en todo un clásico del cine reggae.

DEBATE SOBRE 'BABYLON'

La Reggae University también se hará eco de este espectáculo especial durante la tarde y proyectará la película, al tiempo que acogerá el debate titulado 'Warrior Charge. The Music and Imagery of Babylon', que reunirá en la misma mesa a Forde, Bovell y Martin Stellman, coguionista del film, para analizar la obra y lo que ha supuesto desde diferentes prismas.

El festival también conectará con las raíces de África en esta segunda jornada en uno de sus espacios más multidisciplinares: el African Village. Por una parte, en lo musical destacan la fiesta N'Zinga y la actuación de Ngomez Nokass.

Por otro lado, diferentes colectivos afrodescendientes y referentes africanos, como el escritor y activista proderechos humanos Mamadou Dia, el activista Sani Ladan, la periodista Lucia Mbomio o la escritora Desirée Bela-Lobedde tomarán la palabra en Ataya, el nuevo espacio del Rototom Sunsplash que busca consolidarse como punto de diálogo y reflexión, para hablar de ciberactivismo en el debate titulado 'Vamos a ocupar la red'.

PÚBLICO FAMILIAR

En cuanto a las actividades de público familiar, el Rototom Circus estrenará programación con el espectáculo 'Cometa Circus', que llega desde Italia. A su vez, en Magicomundo, María Pena invitará a conectar con la Madre Tierra a través del Yoga.

Por otra parte, en Pachamama, además de talleres de yoga y sesiones de Bio Delelopement Dance Therapy, el público tendrá la oportunidad de participar en las primeras charlas y actividades dedicadas, principalmente a la cata de variedades locales recuperadas y de cultivo ecológico, la elaboración de alimentos fermentados y consejos para vivir sin plástico.