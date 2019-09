23 de septiembre de 2019

El MARQ niega censura en la retirada de una litrografía de Isabel II en un museo de Irán: "No encajaba en la muestra"

Se trata de una obra en la que se represanta la llegada de la Reina Isabel II a Alicante es de 1858 y pertenece a la Colección Beltrán Auso

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Josep Albert Cortés, ha indicado que los técnicos del Museo Nacional de Irán (MNI) han retirado una litografía que representa la llegada de Isabel II a Alicante, datada en 1858, porque entendían que "no encajaba" en el discurso expositivo de la muestra 'Alicante. Tesoros del MARQ", que desde este domingo se puede visitar en Teherán. La obra retirada pertenece a la colección Beltrán Auso.

La decisión, que se ha conocido este lunes, ha sido "respetada" por parte de la comitiva del MARQ desplazada a Teherán. Al respecto, en declaraciones a Europa Press, Cortés ha precisado: "No consideramos que nada haya sido censurado". Ha subrayado que "no deja de ser una anécdota que no afecta a los contenidos de la exposición, adaptada como está a los gustos del público de Irán".

"Quiero resaltar el buen trabajo conjunto de ambos equipos a lo largo de estos intensos meses, haciendo que el montaje de la exposición se adapte al gusto del público iraní, sin menoscabar en absoluto sus contenidos", ha subrayado el director gerente del museo alicantino.

El grabado es una de las cerca de 300 piezas que componen la muestra que el MARQ ha llevado a Irán. Previamente, y hasta el pasado 1 de septiembre, el MNI mostró en Alicante 195 piezas sobre su historia en la exposición 'Irán, cuna de civilizaciones'.

SIN VALORACIONES

Sobre la retirada de la litografía, la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Cultura, Julia Parra, ha comentado: "No vamos a entrar ahí, entendemos que es una decisión suya y no vamos a hacer valoraciones al respecto".

Por contra, ha asegurado que la exposición del MARQ "ha sido un éxito" ya que está "yendo fenomenal". Así, ha dicho que desde su departamento están "muy orgullosos de cómo está respondiendo todo en el Museo Nacional de Irán en Teherán".

La vicepresidenta declinó su participación en la inauguración de la exposición por su coherencia con su defensa de la libertad y de los Derechos Humanos y por la situación de la mujer en el país árabe.