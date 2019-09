19 de septiembre de 2019

Podem y EU, abiertos a confluir con Compromís para el 10N, mientras Ferri apuesta por un "abanico amplio" de opciones

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos y EUPV se han mostrado este jueves partidarios de una confluencia de cara a las elecciones del 10N que incluya también a Compromís, mientras que el portavoz de esta formación en Les Corts, Fran Ferri, ha indicado que esa es una cuestión que tratará la Ejecutiva la semana que viene, pero ha subrayado su apuesta por ofrecer a los ciudadanos "un abanico amplio de opciones para elegir" en la izquierda y ha aludido a la singularidad de su partido a la hora de defender los intereses valencianos.

La portavoz de Unides Podem en el parlamento valenciano, Naiara Davó, ha asegurado que están "abiertos a sumar" con Compromís y entienden que los resultados del 28-A, que dejaron a esta formación con un único diputado --Joan Baldoví-- en el Congreso pueden provocar "un cambio de postura" y que se muestre favorable a una confluencia que no se produjo en las últimas elecciones, después de las dos experiencias previas materializadas en 'És el moment' y 'A la valenciana'.

En todo caso, ha indicado que Compromís tiene sus procesos internos, que respetan, y cuando tomen una decisión desde Podem estarán abiertos a sentarse a hablar.

Desde EUPV, la dirigente y consellera Rosa Pérez ha indicado que su partido se mantiene en la defensa de "seguir sumando fuerzas" y así lo puso de manifiesto el año pasado sin que finalmente fuera posible un acuerdo que incluyera a Compromís. Según ha dicho, tras los últimos acontecimientos tocará "tener unas comunicaciones para ver si hay voluntad" y ha apuntado que si finalmente se propusiera esa confluencia harían un referéndum.

Fran Ferri, por su parte, ha indicado, como ya hizo antes del 28-A, que es partidario de ofrecer a los votantes un amplio abanico de posibilidades a la izquierda para que "nadie se quede en casa". Además, ha aludido a dos señas de identidad de la formación, "la defensa de los intereses valencianos por encima de todo y una forma de hacer política para llegar a acuerdos".

Así, ha remarcado que quiere representar a todas las personas que respaldan esas ideas, que defenderán con uno, dos o tres diputados, ha recordado que hay otros partidos que "han sido incapaces de llegar a acuerdos" y ha señalado que se presentarán "con esas condiciones y siempre abiertos a cooperar".

"HAY MUCHAS POSIBILIDADES" DE COOPERACIÓN

Esa cooperación, ha dicho, puede ser "previa, posterior, de muchas maneras, hay muchas posibilidades", y ha resaltado la necesidad de "no desdibujar" esas señas de identidad de Compromís.

Preguntado sobre si cree que Podemos no defiende los intereses valencianos, ha señalado que "depende" porque es un partido de ámbito estatal que "en determinados momentos su dirección de Madrid decidirá en función del interés estatal". Al respecto, Davó ha admitido que esta sea la postura del síndic de Compromís pero cree que ese pronunciamiento "no es demasiado justo" porque Podemos también defiende los intereses valencianos.

A su juicio, las dos confluencias previas estaban "mucho más que justificadas" porque en ese momento "había que unir fuerzas para echar a la derecha". Ahora, ha apuntado, el escenario no es el mismo.

ESPAÑA SUMA

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha explicado que su partido está a favor de unificar el voto del centro derecha bajo en esa marca 'España suma' pero tanto Ciudadanos como Vox han rechazado esta posibilidad, ante la que mantienen la puerta abierta.

Así, ha indicado que los 'populares' trabajarán para "explicar a todos los españoles que solo hay un voto útil para frenar el desgobierno de Pedro Sánchez y es el PP" y ha mostrado su confianza en que esos otros partidos "vayan desinflándose".

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha apostado sin embargo por el modelo de apoyo postelectoral si da la suma y ha agregado que el 10N el votante de centro, "que es el mayoritario, sabe que su partido es Cs". Así, ha indicado que su partido ha sido claro y "si Cs, junto con el PP, tiene un diputado más que Sánchez y su banda tardará menos de un mes en formar gobierno".

"A los valencianos les irá bien un gobierno que exista, Pedro Sánchez ha demostrado su incapacidad de armar una mayoría, no quería socios sino súbditos", ha aseverado. Asimismo, ha comentado que no tiene noticia de que vaya a haber cambios en las listas electorales de la formación 'naranja'.

La portavoz de Vox, Ana Vega, ha señalado que la posibilidad de esa 'España suma' debe abordarla el Comité Ejecutivo Nacional y ver si "encaja" en sus posturas "de sentido común", que ha resumido en grandes bloques como la unidad de España, la inmigración y protección de fronteras, la violencia de género y la reducción del gasto público.

EL PSPV PIDE QUE NO "SALPIQUE" EL ESCENARIO NACIONAL

Por su lado, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha indicado que los socialistas valencianos no están en campaña, sino trabajando, porque aquí no habrá campaña hasta 2023 y ha recordado a sus "compañeros de viaje" que el respeto en estos tiempos "tiene que ser tremendo" y el escenario nacional no debe "salpicar" al valenciano.

Además, también ha reclamado al conjunto de partidos "responsabilidad" y que transmitan a sus compañeros en otros lugares de España que el trato "privilegiado" que el gobierno está dando a la Comunitat "deriva de la infrafinanciación, de una excepcionalidad", y se frenen así declaraciones que critican ese trato diferencial.

También ha admitido, preguntado sobre el escenario para elaborar los presupuestos autonómicos de 2020 ante el clima de bloqueo nacional, que es un problema actualmente porque van vinculados a la distribución presupuestaria estatal. Sobre la posibilidad de prorrogar los actuales, ha indicado que Hacienda ha comenzado a trabajar en ellos pero no sabe "si será posible o no".