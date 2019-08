8 de agosto de 2019

Puig insiste en que la tasa turística no es el "debate central" del modelo turístico de la Comunitat Valenciana

ALICANTE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que la tasa turística no es el "debate central" del proyecto turístico de la Comunitat Valenciana y, por ello, ha reclamado "no crear conflictos, donde no los hay".

No obstante, a preguntas de los medios en Benidorm (Alicante), donde ha asistido a la toma de posesión del nuevo director general de Turisme, Herick Campos, el presidente valenciana ha remarcado que "si alguien" quiere plantear "alguna cuestión" en relación a la tasa turística, "tiene todo el derecho de plantearla y lo debatiremos".

"Como todo es una cuestión que se puede analizar; no hemos dicho que no se puede buscar soluciones desde el punto de vista de la mejora de la financiación a través del turismo", ha argumentado y ha opinado que se trata de iniciativas que terminan "generando confusión".

Puig ha recalcado que su posición está "clara" porque no forma parte del programa de gobierno del Consell del Botànic, aunque "cualquier iniciativa de debate desde luego no se va a hurtar nunca".

"Desde luego no es una cuestión prioritaria en estos momentos para el gobierno valenciano", ha zanjado.