18 de septiembre de 2019

Soler espera que las elecciones no afecten las entregas a cuenta y el extra FLA pero "la respuesta está en Madrid"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, espera que la nueva convocatoria de Elecciones Generales para el 10 de noviembre no afecte a la llegada de las entregas a cuenta de la financiación antes del 31 de diciembre ni al extra FLA que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, se comprometió a enviar a la Comunitat Valenciana antes del 9 d'Octubre. No obstante, ha confesado que él no tiene la última palabra y que "la respuesta están en Madrid".

Soler ha realizado estas declaraciones a los medios tras participar en la X jornada sobre la banca organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), al ser preguntado por cómo afectará la convocatoria electoral a situación financiera de la Comunitat.

El conseller cree que será necesaria una reunión "otra vez" con el departamento que dirige Montero porque aunque el Gobierno sigue estando en funciones, la situación ha cambiado en el sentido de que "los plazos son más largos" y quizá no haya un Gobierno definitivo hasta febrero o marzo de 2020. Ante esta coyuntura, Soler quiere saber "qué tiene en mente" Hacienda para "enderezar" la situación de las CCAA.

Soler ha admitido que no quería que se llegara a la repetición electoral, pero en todo caso, ha asegurado que los técnicos del Ministerio están trabajando muy duro con la Abogacía del Estado" para ver qué se puede hacer en esta "situación inédita", sobre todo en el tema de las actualizaciones de las entregas a cuenta con un Gobierno en funciones.

Además, a esto hay que sumar "el problema original" y que es que "no hay Presupuestos Generales del Estado". De haberlos, un Ejecutivo en funciones "puede hacer muchas cosas" pero la ausencia de ese marco legal "afecta a cuestiones de tesorería", ha lamentado.

En su opinión, "al final el problema base que es que el sistema fiscal y financiero del estado de las autonomías no está acabado. No puede ser que lo que le pasa a una administración lo paga la otra. Las finanzas de ayuntamientos y autonomías tienen que tener su propia viabilidad al margen de las contingencias de otras. Es hora de cambiar la legislación", ha reivindicado.

En cualquier caso, Soler ha asegurado que su departamento presentará el Plan Económico Financiero (PEF) "lo más pronto posible", para que después, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos pueda reunirse antes del 9 d'Octubre.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT "¿A OJO?"

En cuanto a los Presupuestos de la Generalitat para 2020, Vicent Soler ha admitido que todavía no ha decidido si finalmente se elaborarán unos nuevos o se prorrogarán los actuales aunque este martes firmó la orden de elaboración de los mismos.

"Haremos lo que podamos porque gran parte de la situación no está en nuestras manos pero las Consellerias están trabajando para elaborar sus propias alternativas", ha apuntado.

En principio, le gustaría que hubiera "normalidad, pero si no tenemos referencias de puntos básicos del sistema como las entregas a cuenta y la liquidación estamos perdidos y entonces ¿lo hacemos a ojo?", se ha preguntado.

Según ha explicado, su intención es cumplir con la ley y presentar un proyecto de Presupuestos a Les Corts el 31 de octubre aunque él ha sido que único que ha cumplido con el plazo en los últimos años y en el resto no lo hacía "no se ha caído el mundo".