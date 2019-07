Matt Damon y Ben Affleck escribirán y protagonizarán lo nuevo de Ridley Scott

Matt Damon y Ben Affleck volverán a escribir juntos en la que es su segunda colaboración tras el 'El indomable Will Hunting'. Los actores protagonizarán 'The last duel', la nueva película de Ridley Scott, que escribirán junto a Nicole Holofcener.

Tal y como informa Deadline, la pareja de actores trabajará junto a Holofcener en la adaptación de 'The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial', el libro de Eric Jager, texto en el que se basa la nueva cinta de Scott. La obra narra el duelo de unos guerreros franceses que se desarrolla en el siglo XIV.

Affleck y Damon darán vida al dúo protagonista, el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques Le Gris. Tras volver de la guerra, el caballero acusará a su fiel escudero de violar a su esposa, pidiendo al mismísimo rey de Francia que intervenga. Éste decidirá, en última instancia, que ambos deben enfrentarse a muerte, afirmando que el ganador será elegido por Dios.

Matt Damon viene de protagonizar la nominada al Oscar 'The Martian', y también participa en la esperada 'Le Mans 66', que llegará a los cines el 15 de noviembre de 2019. Por su parte, Affleck viene de co-protagonizar 'Triple frontera', película de Netflix dirigida por J.C. Chandor, y también encarna el papel principal de 'Torrance', la cinta dirigida por Gavin O'Connor que se estrenará en octubre de este año.