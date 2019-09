Muere Mardik Martin, guionista de 'Toro Salvaje' y 'Malas calles', a los 82 años

El guionista Mardik Martin, colaborador habitual de Martin Scorsese y responsable del guión de 'Malas calles' o 'Toro salvaje', falleció este miércoles en Los Ángeles a los 82 años.

Así lo ha confirmado Howard A. Rodman, antiguo presidente del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, con un tuit. "Decir que Mardik era único en su especie es una forma salvaje de infravalorarlo. Nadie será capaz nunca de estar en esos zapatos", lamentó Rodman en la publicación.

My friend and colleague Mardik Martin died this morning. You may know him for his writing in Mean Streets, Raging Bull, New York New York.

To say that Mardik was one of a kind is a wild understatement. No one—no one—will ever fill those shoes.

May he rest in well-earned peace. pic.twitter.com/ETKBXeiy5b