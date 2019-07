Primeras imágenes de Robert Pattinson y John David Washington en 'Tenet', lo nuevo de Christopher Nolan

MADRID, 1 Jul. (EDIZIONES) -

'Tenet', la nueva cinta de Christopher Nolan, sigue rodeada de incógnitas. Pero gracias a una filtración, se han revelado las primeras imágenes del rodaje de la cinta protagonizada por el cotizado Robert Pattinson y John David Washington.

Los dos actores, que conforman la aparente pareja protagonista de 'Tenet', aparecen en estas imágenes filtradas con una caracterización similar a la de 'Origen' o 'Memento', tal y como señala la usuaria que ha publicado las fotografías en Twitter.

Their costumes are giving me Inception/Memento vibes ???? #Tenet pic.twitter.com/GnxsXM9qQg