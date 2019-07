25 de julio de 2019

'The New Pope', la nueva serie de Paolo Sorrentino, se estrenará a nivel mundial en el Festival de Venecia

JUDE LAW Y JOHN MALKOVICH EN 'THE NEW POPE'

El estreno mundial de 'The New Pope', dirigida por el cineasta ganador de un Oscar, Paolo Sorrentino, tendrá lugar durante el 76 Festival Internacional de Cine de Venecia

El estreno mundial de 'The New Pope', dirigida por el cineasta ganador de un Oscar, Paolo Sorrentino, tendrá lugar durante el 76 Festival Internacional de Cine de Venecia, del 28 de agosto al 7 de septiembre, en un evento especial fuera de concurso con la proyección de dos episodios, según ha señalado The Media Pro Studio.

El director de la ganadora del Oscar en 2013 'La gran belleza' vuelve con una historia ambientada en la Ciudad del Vaticano, que tendrá ocho capítulos, dos menos que su predecesora 'The Young Pope'.

El reparto está encabezado por Jude Law, quien repite como el Papa Pio XIII, y John Malkovich, que se incorpora a la nueva serie. También repiten los actores Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, a los que ahora se unen Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini. Además, 'The New Pope' contará con Sharon Stone y Marilyn Manson como artistas invitados.

Se trata de la segunda serie limitada de Sorrentino ubicada en el mundo del papado moderno. El italiano se ha encargado también del guion de la serie, junto con Umberto Contarello y Stefano Bises.

'The New Pope' es una producción original de Sky, HBO y Canal+, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside, que forma parte de la compañía Fremantle, y coproducida por Haut et Court TV y The Media Pro Studio. Fremantle se encargará de la distribución mundial de la producción, que se podrá ver en HBO España.