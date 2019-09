Natalia Menéndez, nueva directora del Teatro Español y Matadero: "Es un gran desafío, también me da mucho miedo"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz y dramaturga Natalia Menéndez, que será próxima directora del Teatro Español y Naves de Matadero tras su fusión, como ha anunciado este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confesado a Europa Press que la asume la responsabilidad como "un gran desafío" aunque también con "mucho miedo".

Menéndez prefiere esperar hasta mediados de octubre, cuando firme el contrato con el Ayuntamiento, para explicar con detalle su propuesta para estos dos centros, fusionados por el nuevo gobierno municipal del Partido Popular y Ciudadanos, y dirigidos hasta ahora por Carme Portaceli y Mateo Feijóo.

"Todavía no es nombramiento porque no he firmado --precisa la actriz y dramaturga-- pero sí soy invitada a dirigir y es una noticia que me da mucha fuerza porque es un gran desafío, también me da mucho miedo, pero en toda decisión de este tipo hay una parte de inconsciencia que me anima a seguir adelante, porque se puede hacer un gran trabajo".

La noticia ha sido desvelada por el alcalde de Madrid en un desayuno informativo de Europa Press en la que Martínez-Almeida ha calificado a Natalia Menéndez, que ha dirigido el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, como "extraordinaria" dramaturga.

Menéndez confirma a Europa Press que ha sido el nuevo consistorio de la capital el que le propuso hace unas semanas la dirección de los dos teatros . "Ellos me permiten dirigir, y eso ha facilitado la respuesta", expone la próxima directora del Español y Matadero, a la que ya le ofrecieron estos centros fusionados.

"El hecho teatral no es un hecho aislado, es un hecho social y de compromiso, y también de reflexión. No son los tiempos voraces de la política y de este mundo. Me gustaría provocar una estética no violenta en todo este proyecto", adelanta Menéndez, que se propone como objetivo "cuidar al público, ponerle en la misma balanza que la profesión y que ninguno de ellos se desequilibre demasiado".

Sobre la fusión de los centros, demandada por gran parte de la profesión escénica y del público madrileño para que el teatro de texto regresara al complejo cultural de Matadero, su próxima directora no oculta que el espacio le ilusiona. "Ahí pueden suceder muchas cosas, un mundo de sueños que creo que es lo que vamos a provocar, disfrute y reflexión, esperamos que a raudales", sentencia.