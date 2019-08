Ainhoa Arteta, sobre las acusaciones a Plácido Domingo: "¿Qué hay de malo en que a un hombre le gusten las mujeres?"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La soprano Ainhoa Arteta ha respaldado al tenor español Plácido Domingo, acusado por nueve mujeres de acoso sexual, asegurando que "nunca" ha observado en él una actitud como las denunciadas y que se trata de "un caballero" al que "le pueden gustar las mujeres", pero en eso "no hay nada malo".

"Domingo fue un caballero siempre, un señor al que le pueden gustar las mujeres pero ¿qué hay de malo en esto? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres? Pero no hay que darle mayor importancia, a esto se le llamaba antiguamente ligar", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press a Telecinco la soprano.

Por ello, Arteta entiende que no se debe "hacer una caza de brujas y hacer ver que se trata de un acosador", porque el tenor es "la persona más respetuosa del mundo". "Jamás de los jamases. Esto es una canallada, conozco muchísimo a Plácido y a mí jamás me ha pedido nada a cambio ni me he acostado con él".

La soprano ha reconocido que sí le han "llegado noticias" de algún comportamiento de este tipo de Domingo, pero ella "nunca" las cree. "De mí incluso se dijo que me acostaba con él: que vengan y lo comprueben, porque jamás en la vida he tenido una relación con Domingo, lo puedo decir tranquilamente y además le sigo queriendo igual", ha apuntado.

Para Arteta, hoy en día "es muy fácil difamar y hundir a una persona", y apuesta por que, si en el caso de Domingo hubo relaciones --"yo no estaba presente y no puedo testimoniar", ha aseverado-- fueron "con consentimiento". "Y las relaciones consentidas están admitidas y hasta ahí nadie se puede meter", ha señalado.

"No conozco a Patricia Wulf --única artista de entre las acusadoras que ha revelado su nombre--. No quiero dudar que a esta señora le haya tocado una pierna y le haya parecido un horror, pero que le diga entonces 'no me toques las piernas' y punto pelota. Es posible que a una mujer le llames guapa y se ofenda, pero de ahí a decir que es un acosador sexual no lo puedo permitir", ha continuado.

"Esto no se le puede hacer (a Plácido Domingo). No he visto a nadie con tanta amabilidad, se acuerda del nombre de la madre de la peluquera, es un hombre entrañable y se hace querer", ha aseverado, para calificar posteriormente de "calumnia muy grande" las acusaciones. "Te puede hacer un daño horroroso después de tantos años de esfuerzo", ha reiterado.