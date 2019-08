Bruce Springsteen publica I'll stand by you, la canción que escribió para Harry Potter (pero fue rechazada)

MADRID, 9 Ago. (EDIZIONES) -

Bruce Springsteen publica este viernes I'll stand by you, una canción inédita que en su día compuso para la banda sonora de Harry Potter y la piedra filosofal, pero que fue rechazada y nunca fue utilizada.

I'll stand by you sí encuentra hueco en la banda sonora de Blinded by the light -que incluye otras diversas canciones del rockero de New Jersey-, una nueva película inspirada en la música del propio Bruce Springsteen que se estrenará en cines españoles el próximo 20 de septiembre.

"Es bastante buena. Es una canción que escribí para mi hijo mayor, Una gran balada no muy característica de lo que yo suelo cantar. Pero creo que hubiera encajado maravillosamente", desveló en 2016 Springsteen a BBC Radio 2 sobre esta canción, de la que inclusó llegó a dar el título entonces a pesar de permanecer inédita hasta ahora.

Blinded by the light está dirigida por Gurinder Chadha y basada en el libro de Sarfraz Manzoor titulado Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock N' Roll. La trama cuenta la experiencia del propio Manzoor creciendo a finales de los ochenta en Gran Bretaña como un joven pakistaní obsesionado con Bruce Springsteen.