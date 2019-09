Love the Tuenti's 2020 tendrá a Álex Ubago, Pignoise, Fran Perea, David Civera, Melody, Regi from Milk Inc y t.A.T.u.

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras congregar a más de 30.000 personas en IFEMA este año, Love the Tuenti's Festival regresará en 2020 para reunir a los más destacados artistas del dance, del pop y de los hits del verano de la primera década de los 2000.

Así, Love the Tuenti's, "el primer festival nostálgico para Millennials", regresa el 27 de junio de 2020 a IFEMA con un cartel del que este miércoles se dan a conocer los primeros nombres confirmados y que se irá completando en los próximos meses. Las entradas están a la venta en www.lovethetuentis.com y en El Corte Inglés.

El Escenario Dance contará con Regi from Milk Inc, Cascada, Astroline, Trouser Enthusiasts, Warp Brothers, Jessy, La Luna vs Dee Dee, Paul Droid y Lazzard.

Por su parte, el Escenario Pop contará con las actuaciones de uno de los artistas más míticos de la música y la televisión de la primera década de los 2000, Fran Perea, que recordará grandes temas como 'Uno más uno son siete', sintonía de la serie 'Los Serrano'.

También se subirán al escenario Lena Katina, del grupo t.A.T.u., protagonista de uno de los momentos más hot de los 2000 con su single 'All the things she said'; Alex Ubago, que recordará grandes hits como 'Sin miedo a nada' o 'A gritos de esperanza'; Pignoise ('Te entiendo', 'Nada que perder'); Junior ('Down', 'Échate pa ya'); María Villalón ('La lluvia') y Angy, conocida por su faceta de cantante y actriz (Factor X, Física o Química).

Finalmente, el Escenario Playa, uno de los que mayor éxito cosechó en la anterior edición, contará nuevamente con varios artistas protagonistas de los éxitos del verano más bailados y recordados de la primera década de los 2000.

Por esta playa pasarán David Civera, Melody, K-Narias, Fórmula Abierta (grupo surgido de la primera edición de Operación Triunfo), Alazán, Las Chuches y Selena Leo (de Sonia y Selena).

En 2020, la empresa Pixelmap Studios, estudio líder en diseño de escenarios, repetirá como responsable de la espectacular puesta en escena, con tres escenarios creados especialmente para cada uno de los estilos musicales.

Igualmente, IFEMA será nuevamente el recinto elegido por su "idoneidad para la celebración de festivales y conciertos y por la buena valoración que los asistentes a la edición 2019 realizaron tras el evento", según el comunicado remitido a Europa Press.

Love the Tuenti's Festival nace de la colaboración iniciada en 2018 entre la promotora de conciertos Sharemusic!, creadora de festivales y conciertos como Love the 90's y Viva la Fiesta! entre otros, y la compañía de fibra y móvil Tuenti.

Juntas lanzaron en 2018 el concierto Love the Tuenti's que, gracias a su gran éxito, se convirtió en 2019 en Love the Tuenti's Festival, que reunió a más de 30.000 personas en su primera edición.

Los Tuents volverán a ser la forma de pago de Love the Tuenti's y, además, tienen más vida al finalizar el festival, ya que podrán canjearse por beneficios en tuenti.es/tuents.