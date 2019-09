Muere Tony Mills, cantante de TNT y Shy

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El que fuera vocalista del grupo noruego de heavy metal TNT entre 2006 y 2013, Tony Mills, ha muerto a los 57 años después de seis meses de lucha contra el cáncer.

El cantante británico (Solihull, 1962) participó en tres discos de estudios de TNT: 'The new territory' (2007), 'Atlantis' (2008) y 'A farewell to arms' (2010).

El deceso fue confirmado por la esposa de Mills en las redes sociales con un breve mensaje recogido por Europa Press, en el que remarca que él "quería vivir pero no tenía miedo a la muerte".

"Fue diagnosticado con cáncer de páncreas terminal en abril de este año y vivió su vida plenamente hasta que exhaló por última vez en mis brazos", relata.

Su esposa destaca que muchos le recordarán como cantante de bandas como Shy -durante los ochenta y y el primer lustro de los 2.000-, así como artista en solitario y vocalista de sesión. "Deja tras de sí un legado que vivirá por muchas vidas", apostilla.

Este último verano de Mill fue, en palabras de su mujer, el "más feliz de su vida con sus animales y sus motocicletas". "Al final de cada día exclamaba '¡ha sido otro día fantástico'", subraya.

Por último, desvela cuales fueron sus últimas palabras: "La tarde antes de que muriera, él susurró 'he tenido una buena vida, he tenido una buena vida'".