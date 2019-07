12 de julio de 2019

The Calling anuncian conciertos en Barcelona y Madrid

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock alternativo estadounidense The Calling visitará Barcelona y Madrid el próximo mes de febrero para recordar sus clásicos de siempre y presentar nueva música.

Concretamente, los conciertos de la banda en España tendrán lugar en Barcelona (2 de febrero de 2020, Razzmatazz 2) y Madrid (3 de febrero, Sala Copérnico).

El grupo es conocida principalmente por éxitos como Wherever You Will Go, banda sonora de la película Love Actually, o For You, de la película Dare Devil.

Las entradas estarán disponibles a través de la red de Ticketmaster y de la web de RocknRock a partir del martes 16 de julio. Los teloneros serán My Silent Bravery y Psycho Village.