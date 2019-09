MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes está disponible en plataformas digitales 'The goal', primer adelanto del disco póstumo de Leonard Cohen que, titulado 'Thanks for the dance', llegará el próximo 22 de noviembre.

"No es una colección conmemorativa de caras B y descartes, sino una cosecha inesperada de nuevas canciones, emocionantes y vitales; una continuación del trabajo final del maestro", apunta el comunicado remitido a Europa Press.

El proceso comenzó siete meses después de la muerte de Leonard -en noviembre de 2016-, cuando su hijo Adam Cohen se retiró a un garaje reformado, en un patio cerca de la casa de su padre, para trabajar nuevamente con él y permanecer en compañía de su voz.

De su colaboración anterior en 'You Want It Darker' quedaron muestras musicales básicas, a veces poco más que grabaciones de la voz. "Leonard le había pedido a su hijo que completara estos trabajos", asegura Sony Music.

Javier Mas, el músico español que acompañó a Leonard en el escenario durante los últimos ocho años de gira, voló desde Barcelona a Los Ángeles para capturar el espíritu del artista en la propia guitarra de Leonard. En Berlín, en un evento musical llamado People Festival, Adam invitó a amigos y camaradas a abrir los oídos y compartir sus propios talentos.

Damien Rice y Leslie Feist cantaron. Richard Reed Parry de Arcade Fire tocó el bajo. Bryce Dessner de The National tocó la guitarra, el compositor Dustin O'Halloran tocó el piano. El coro berlinés Cantus Domus cantó, y la orquesta s t a r g a z e tocó.

En Montreal, apareció por allí el famoso productor Daniel Lanois, que aportó algunos unos arreglos. El coro Shaar Hashomayim, que tuvo un papel tan importante en el sonido del último álbum, colaboró en una canción, y Patrick Watson aportó su talento inimitable como coproductor de una canción. Además, la cantante española Silvia Pérez Cruz también ha colaborado con su voz en dos de las canciones del álbum.

De vuelta en Los Ángeles, Jennifer Warnes, una de las encargadas de mantener viva la llama de Leonard, cantó los coros y Beck colaboró con la guitarra y el arpa de boca. Michael Chaves, que tan elegantemente grabó y mezcló 'You Want It Darker', se encargó de la sonorización y la mezcla.

Y así nació 'Thanks For The Dance', un nuevo álbum de Leonard Cohen que recupera asombrosamente la esencia de su sonido. Según su hijo: "Al componer y hacer arreglos de la música para que se adaptara a sus palabras, elegimos sus marcas musicales más características, consiguiendo así que él estuviera con nosotros".

Las canciones de 'Thanks For The Dance' son 'Happens to the Heart', 'Moving On', 'The Night of Santiago', 'Thanks For The Dance', 'It's Torn', 'The Goal', 'Puppets', 'The Hills' y 'Listen to the Hummingbird'.