Granger: "Tengo olvidados los problemas físicos y me siento fuerte mentalmente"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base uruguayo del Baskonia, Jayson Granger, ha asegurado que ya ha "olvidado los problemas físicos" que le han afectado durante las dos últimas temporadas y que se siente "fuerte mentalmente" para afrontar un curso de reválida con el club vasco.

"Estoy en un momento muy importante de mi carrera. Las dos últimas temporadas he tenido problemas físicos y no he estado bien, pero eso lo tengo bastante olvidado. He aprendido mucho y me siento bastante fuerte mentalmente. He trabajado mucho este verano y estoy preparado", garantizó Granger en Madrid durante un acto de DAZN

El base reconoció que "una temporada tan larga te exprime", más aún con la ampliación a 18 equipos que estrena la Euroliga, pero que "como profesional hay que estar preparado para intentar rendir al máximo nivel cada partido".

"Nos espera una Euroliga muy competida, con equipos de máximo nivel, y cada partido va a ser una final. La gente va a disfrutar mucho. Si quieres llegar al máximo tienes que ser capaz de competir contra cualquier equipo porque todos los rivales son muy duros", advirtió.