20 de septiembre de 2019

Oriola: "No importan las individualidades si no eres capaz de hacer un buen equipo"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot del Barça Pierre Oriola eludió hablar de nombres individuales de cara a la nueva temporada y pidió "dar tiempo" a un equipo sobre el que reconoció que puede haber "crecido las expectativas" por la llegada de jugadores "de gran calibre", pero dejó claro que "no importan las individualidades si no eres capaz de hacer un buen equipo"

"Hay que dar tiempo al equipo, que es nuevo aunque siguen muchos jugadores con la misma filosofía del entrenador. Creo que es pronto para sacar conclusiones y ni ganando la Supercopa vamos a ganar todo ni perdiendo vamos a perder todo. Tenemos que estar concentrados y trabajando al máximo todos los días para hacer una buena piña", expresó Oriola a los medios en el WiZink Center antes de la presentación de la Liga Endesa.

El catalán reconoció que le habría gustado "tener una semana de vacaciones", pero que ahora su objetivo es el de "intentar coger la forma rápido y ayudar al equipo". "No he tenido tiempo de hablar con el entrenador, pero creo que mi rol no va a cambiar. Yo aporto unas cosas que otros no, y otros aportan cosas que yo no tengo. Lo importante es que cada uno debe tener claro su rol", subrayó.

Pese a la expectación levantada sobre los fichajes de Nikola Mirotic, Brandon Davies, Corey Higgins o Alex Abrines, el internacional aclaró que "ilusión hay todos los años". "Este año se han sumado nombres de calidad, de gran calibre, y a lo mejor estas expectativas han crecido, pero las que las van a crear vamos a ser nosotros mediante el trabajo y el día a día. Y eso pasa por ser un equipo, esa es la palabra más importante porque no importan las individualidades si no eres capaz de hacer un buen equipo", advirtió.

Oriola también puntualizó que aunque tanto él como Pau Ribas y Víctor Claver puedan llevar "a lo mejor tiempo de competición" por su paso por China, "es muy distinto entrenar para una competición corta como el Mundial que para una temporada entera de 9-10 meses". "Tenemos que intentar acoplarnos lo antes posible para que sea una temporada ilusionante y consigamos nuestros objetivos", remarcó.

"No hablamos de la Supercopa, celebramos el Mundial, que lo hicimos creo que fue una gesta histórica", respondió sobre si en las celebraciones del lunes ya comentó con los madridistas Rudy Fernández y Sergio Llull algo del primer torneo oficial. "Todo ha sido una locura, aún tengo que contestar algunos 'wasaps'. Hicimos algo seguramente contra pronóstico, pero estamos contentos por entrar en la historia y esta medalla y el logro no nos lo va a quitar nadie", sentenció.