30 de junio de 2019

Sainz: "El coche y yo éramos uno"

SAINZ Carlos (spa), McLaren Renault F1 MCL34, portrait during the 2019 Formula One World Championship, France Grand Prix on june 20 to 23 at Le Castellet - Photo Antonin Vincent / DPPI ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / EUROPAPRESS

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que el coche y él eran "uno" este domingo en el Gran Premio de Austria, donde ha logrado remontar desde la cola de la parrilla a la octava posición, y ha reconocido que ha tenido "mucho ritmo" y que de durar un poco más la novena cita del Mundial de Fórmula 1 hubiese podido incluso mejorar un par de puestos.

"Había mucho ritmo hoy, metía un segundo por vuelta a todos los de la mitad de parrilla. Al final de carrera iba metiendo medio segundo a Gasly y a Lando -Norris- y les iba cogiendo. Es de esos días que el coche y yo éramos uno", señaló en declaraciones a Movistar F1 tras la carrera.

Además, el madrileño explicó que esta ha sido una "de las mejores carreras" que ha hecho en el 'Gran Circo'. "Me lo tomé con calma en las primeras vueltas porque no quería destrozar el neumático adelantando. A partir de ahí me he dicho que iba a ir largo con esa rueda, que la iba a guardar", manifestó.

"Estuve hasta la vuelta 41-42 guardando rueda, y en cuanto he puesto la dura llevaba un segundo por vuelta más que el resto de la mitad de parrilla; he ido pasándoles uno por uno y a falta de diez vueltas estaba para coger a Gasly, pero un piano mal puesto me ha destrozado el ala delantera y he tenido que llegar al final de milagro", continuó.

Sainz alabó también las mejoras en el monoplaza. "Nunca había tenido un coche con el que salir último y poder remontar de esa manera, estoy muy contento con él. En un momento de la carrera he hecho vuelta rápida también, como en Mónaco. Eso me ha motivado, he seguido apretando, haciendo adelantamientos limpios. Octavo saliendo último, no puedo pedir más", subrayó.

Por último, confesó que ya piensa en el Gran Premio de Gran Bretaña del 14 de julio. "De repente me apetece mucho más calificar en Silverstone. Ayer tuve un mal día desde que me levanté y ya no me apetecía hacer lo que me tocó hacer. Suena mal, pero tuve un mal día, dormí mal. Hoy me he levantado y ya estaba mucho más positivo, la carrera me apetecía un montón. Es de esos días en los que no puedes esperar a que se apague el semáforo, de hecho casi me salto la salida", concluyó.