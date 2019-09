18 de septiembre de 2019

Sainz: "Voy en la dirección correcta para estar considerado entre los mejores pilotos"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) siempre ha sentido "el respeto de la Fórmula 1", pero que este año cree que ha dado "el paso en la dirección correcta para estar considerado entre los mejores" de la parrilla, al tiempo que ha avanzado que no le "importaría" renovar su contrato con el equipo inglés, que expira a finales de 2020.

"Creo que desde mi primer año conseguí ganarme el respeto de la Fórmula 1, pero es verdad que este año estoy dando ese paso en la dirección correcta para estar considerado entre los mejores. Me hace ilusión, me gusta y es lo que siempre he querido", reflexionó Sainz en una entrevista concedida a Europa Press.

El piloto, que pasó por Madrid para protagonizar un acto publicitario con Estrella Galicia, añadió que "a nivel estadístico sin duda" está dejando "unos números muy buenos este año". "Pero también siento que dentro de mí ha habido otros años muy buenos en la F1 que quizás, por una cosa o por otra, no se han visto tanto en la tele o reflejado en los puntos", dijo.

Séptimo clasificado en el Mundial de pilotos, el madrileño cree que aún no ha alcanzado su techo. "Los pilotos, y todos los deportistas, vamos mejorando cada año hasta que llegamos a nuestro límite. Con 25 años todavía me queda mucho por mejorar. Estoy en mi quinto año en F1 y alcanzando un nivel muy bueno, pero creo que todavía queda", subrayó.

En este sentido, recalcó que tiene "varios puntos por mejorar". "Los domingos, días de carrera, están yendo muy bien, consigo sacarle mucho partido a las estrategias y a mi ritmo de carrera. Por mejorar, me gustaría que este año hubieran pasado menos cosas los sábado de calificación, pero mientras que los domingos vayan bien me importa menos", valoró.

"EN 2021 LLEGARÁ EL MEGACAMBIO DE TODO"

En cuanto al paso adelante de su equipo, dijo que está "rindiendo al nivel que debería haber rendido todos estos años", pero eso tampoco es suficiente. "Creo que McLaren debería optar a luchar por los títulos mundiales y para eso primero necesitamos un cambio de reglamentación y nuestras propias instalaciones al cien por cien. Para eso aún falta tiempo", aclaró.

Respecto a esa modificación de la normativa de la F1, que llegará en 2021, en McLaren lo ven "una oportunidad para dar intentar un paso hacia los tres equipos grandes". "No sé si será un paso definitivo, todavía es demasiado pronto. Hay que tener en cuenta que tenemos un túnel de viento que se está remodelando y que no estará listo hasta dentro de dos años. Para mí, ese paso es aún más importante que el cambio de reglamentación. Ya va quedando menos y hay que ir preparándose, pero es muy difícil saber cómo de grande será ese paso", analizó.

En este sentido, remarcó que "los nuevos propietarios (Liberty Media) se fijaron en 2021 como el año del gran cambio en la Fórmula 1". "Hasta que ese año llegue es prácticamente imposible valorar su trabajo. 2021 es el megacambio de todo: reglas, coches, filosofía de carreras... Es lo que va a dictar el trabajo que hayan hecho ellos y hay que darles margen hasta entonces para valorar", pidió.

Mientras llega este momento, Sainz destacó que "la FIA, la Fórmula 1 y la asociación de pilotos están trabajando más conjuntamente que nunca". "Como piloto me gustaría que nos escuchasen más porque se harían un favor a ellos mismos. Por qué los pilotos no podemos adelantar, por qué los circuitos todavía tienen curvas y diseños que no nos permiten seguirnos unos a otros... Al final los pilotos queremos lo mejor para el deporte y para el espectáculo", sentenció.

Preguntado por si le gustaría vivir todo ese proceso con McLaren, con quien tiene contrato por una temporada más, se mostró abierto a una renovación. "No me importaría, Todavía hay que hacer 2020, pero en estos momentos estamos muy contentos en las dos partes y todavía es pronto para decirlo", finalizó.