El Barça vista con urgencias a un Granada en racha

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Granada CF recibe este sábado al FC Barcelona en el Nuevo Los Cármenes (21.00 horas) con la energía positiva de haber enlazado dos victorias a domicilio y poder competir de tú a tú con un vigente campeón que llega necesitado y obligado al feudo nazarí.

Los mismos siete puntos es el bagaje sumado por granadinistas y culés en este arranque de temporada. Pero lo que para unos es casi una decepción, y más teniendo en cuenta que el Barça no ha ganado lejos del Camp Nou, para otros es motivo de festejo.

En el Nuevo Los Cármenes solo han visto un partido en su regreso a Primera División, y fue una derrota ante el Sevilla (0-1) que bien pudo ser un empate. Pero los buenos resultados lejos de casa hacen soñar a los locales con plantar cara a un Barça cuya necesidad de sumar le puede pasar factura.

Puede ser que los pupilos de Ernesto Valverde, que vienen de sumar un empate (0-0) en la Liga de Campeones en Dortmund y siendo inferiores al Borussia, lo den todo para lavar su imagen como visitante y asalten el feudo granadino, pero también puede verse un tropiezo definitivo.

El Barça está contra las cuerdas, "obligado" según el propio Valverde a lograr por fin una victoria fuera del Camp Nou. La recuperación de Leo Messi, que ya participó en Dortmund, y el posible regreso de un Ousmane Dembélé tras haberse entrenado este viernes con el grupo, suman pólvora y añaden argumentos a favor de la recuperación blaugrana.

Sin Samuel Umtiti ni Jordi Alba, lesionado éste en el Signal Iduna Park y que estará algunas semanas en el dique seco, el partido ante el Granada será una piedra de toque para Junior Firpo en el lateral zurdo. Quizá será también la batalla final para un Ansu Fati que está sorprendiendo y que ve a Dembélé a punto de pedir su sitio, que deberá ganárselo tras ver al canterano rendiendo mucho mejor que el galo.

En el equipo local, su técnico Diego Martínez no podrá contar con los lesionados Álex Martínez, Neyder Lozano, Quini ni Fede Vico, mientras que Yan es seria duda. Muchas bajas, que deberán compensar con la "ilusión y motivación" que tienen de poder hacer que el vigente campeón se hunda en la tabla.

Hay ganas de gran fútbol en Granada, ganas de recibir a equipos como el Barça, y de ofrecer una buena imagen. El técnico local pide una nota de matrícula de honor a los suyos, y esa presión la traslada a la grada, donde no quiere relajación alguna sino ánimos constantes y que se corra junto a sus jugadores hacia el triunfo.

Las victorias en Cornellà y en Vigo dan aire a este Granada que ha empezado muy sólido. Su gran referencia arriba es Roberto Soldado, aunque los goles se están repartiendo entre el resto de la plantilla. No hay dependencia goleadora, y sí solidaridad atrás para intentar jugar con criterio el balón.

Ahí entra el papel del centro del campo del Barça. Los culés no supieron cerrar el partido que remontaron en El Sadar ante un Osasuna también recién ascendido y que rascó un punto (2-2). Si no quieren salir mal de Granada, los Sergio Busquets, De Jong, Arthur, Rakitic y compañía deben mandar, engrasar la máquina para que el equipo no sufra atrás y pueda brillar arriba, esté o no Messi en el plantel inicial.

Habrá que ver si Messi regresa a ese 'once' y, de hacerlo, si su entendimiento con el francés Antoine Griezmann avanza o, por lo contrario, se volverá a hablar más de Ansu Fati, que espera otra oportunidad para brillar a la espera de ser llamada, ya nacionalizado español, para el Mundial Sub-17.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

GRANADA CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Duarte, Neva; Herrera, Montoro; Puertas, Carlos Fernández, Machís; y Soldado.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.