14 de julio de 2019

Bartomeu: "He hablado con Cerezo, no hay pruebas ni hay nada"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, calificó de "complejo" el fichaje de Antoine Griezmann, quien fue presentado este domingo, y se mostró tranquilo ante la denuncia del Atlético de Madrid por la negociación ya que "no hay nada" que reprochar al cuadro culé e incluso se lo ha trasladado a Enrique Cerezo.

"Bienvenido Griezmann. Encantados de que estés aquí, no solo tú, también tu familia. Es un jugador muy buscado, hacía tiempo que lo queríamos sumar a nuestro equipo", dijo en el acto final de la presentación en el Auditori 1899 del Camp Nou.

Bartomeu fue pronto preguntado por la reclamación por parte del Atleti de 80 millones más de los 120 pagados, entendiendo que la negociación fue antes de que la cláusula bajara. "Nosotros contactamos con el entorno de Antoine a finales de mayo y por tanto no hay nada del mes de marzo ni abril", afirmó.

"He hablado con ellos. No creo que tengan ninguna prueba porque no hay pruebas ni hay nada. Entiendo que el Atlético defienda sus intereses como hace el Barça. He hablado con Cerezo, veremos cómo evolucionará, pero no veo que tenga ninguna evolución positiva para ellos en absoluto porque no hay nada", añadió.

Bartomeu pasó a explicar cómo abordaron el fichaje. "No ha sido fácil, ha sido un fichaje complejo porque hay una cláusula a pagar. Grau y Gil Marín se sentaron y hablaron sobre cómo podían establecer el pago a plazos. No fue posible. El Barça ha pedido un préstamo de 35 millones de euros a devolver a seis meses y lo que hemos hecho es anticipar las facturas que teníamos que cobrar este año, los 85 millones que teníamos pendientes de otros clubes. No es fácil hacer estas operaciones y requiere unos días", desveló.

Además, el presidente culé dejó claro que Ernesto Valverde dio su visto bueno a la llegada del francés. "Es una contratación aprobada por Valverde y por tanto una contratación muy deseada y querida", apuntó. Bartomeu no quiso hablar de la posibilidad del fichaje de Neymar y celebró que el Barça tenga "la suerte de poder competir" en el mercado de "grandes jugadores".