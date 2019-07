21 de julio de 2019

Cucurella: "Bordalás me dijo que me adaptaría bien al Getafe"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral catalán Marc Cucurella confesó que una llamada del entrenador José Bordalás provocó su fichaje por el Getafe CF, cedido pero con una opción de compra, pues éste le comentó que se "adaptaría bien" y que, además, el "factor de jugar en Europa" también fue clave en la decisión del canterano barcelonista para recalar en el club azulón.

"Me llamó y me dijo que le gustaría que estuviese aquí y me adaptaría bien al equipo, que estaban haciendo un gran equipo y mantenían el bloque. Creo que eso, con el factor de jugar en Europa, hace difícil encontrar un proyecto mejor que éste", aseguró Cucurella durante una entrevista con Europa Press.

El nuevo integrante de la zaga del Getafe se encuentra "muy feliz" tras conocer al que será su equipo para la nueva temporada. "Tengo ganas de estar con los compañeros, empezar a entrenar con ellos e intentaremos hacerlo lo mejor posible para ayudar al Getafe a hacer otro gran año", dijo.

Cucurella llega al club del sur de Madrid con el objetivo de "dar un pasito más" en su meteórica carrera, en la que va a pasar de jugar en Segunda B a disputar competición europea en apenas dos años. "Quiero seguir creciendo y hacerlo lo mejor posible", afirmó el nuevo refuerzo azulón.

"Es importante cerrar etapas, hay unas que son más rápidas y hay otras en las que se tarda más. Lo importante es seguir creciendo, trabajar y tener mucho sacrificio. Creo que con trabajo se puede llegar a cualquier sitio", reflexionó Cucurella.

Su llegada al 'Geta' se produjo después de unos días "estresantes" para él, siendo recuperado de la SD Eibar y revendido por el Barça cuando ya se entrenaba con los 'armeros', pero ya solo piensa en lo que tiene por delante. "Es una etapa que yo ya he cerrado y ahora iniciamos una aquí que me hace muy feliz. Hemos tomado una gran decisión", zanjó el internacional español Sub-20.