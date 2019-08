Mendilibar: "El Atleti parece que juega rácano, pero para nada"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, piropeó al Atlético de Madrid, su rival este domingo (19 horas) en la tercera jornada de Liga, al asegurar que "parece que juega rácano, pero para nada", además de animar a los suyos para recuperar el estilo que ha definido a los armeros durante tantas temporadas.

"Saben jugar a los que ellos quieren. Visto desde fuera parece que son rácanos, pero para nada. Ellos juegan y se quedan con 0-1 ó 1-0 y te pueden hacer más, y es muy difícil hacerles un gol. Ellos saben que haciendo un gol lo normal es que puntúen y eso les da una seguridad tremenda", dijo Mendilibar en rueda de prensa.

El técnico vizcaíno, que se negó a responder quién es el "equipo del pueblo", dijo que el Atlético es experto en aguantar pese a no tener el dominio. "Puedes tener el partido controlado, pero ellos están cómodos, tranquilos y no les creas ocasiones. Piensas que tienes el partido tranquilo, pero en una jugada, en un contraataque tienen jugadores muy buenos, rápidos, con calidad técnica, fuertes", aseveró.

Pese a todo ello, el entrenador armero ha recordado que "en los dos últimos años" sacaron "algo" contra los colchoneros. "Espero que podamos estar dentro del partido, sabiendo que es un gran equipo y cada vez con mejores jugadores, pero con la misma mentalidad de trabajo y de equipo pequeño. Esperamos poder competir, estar dentro del partido los 90 minutos y tener opciones de ganar", indicó.

Mendilibar ha dicho que el Atleti "sigue manteniendo la mentalidad de equipo pequeño, pero con jugadores cada vez de más categoría". "Año a año van subiendo individualmente y cada vez se equipara más a los dos grandes", añadió el de Zanzíbar sobre su rival este domingo.

Preguntado por la hoja de ruta de los suyos, Mendilibar sabe que tienen que "mejorar". "En ninguno de los dos partidos que hemos jugado he salido contento", añadió el técnico del Eibar tras haber cosechado un empate en las dos primeras jornadas de Liga.

"Los resultados son importantes, pero yo vivo más de sensaciones y las sensaciones hasta ahora no han sido buenas. Tenemos que hacer el fútbol que hemos hecho en los últimos años. Tenemos que cogerlo y volver a ser lo que éramos. No soy muy amigo de estadísticas, pero hemos sido el equipo que más roba en centro contrario y más centros hace al área y este año, sin mirar las estadísticas, no estamos entre los mejores de todo esto", finalizó.