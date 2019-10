17 de septiembre de 2019

Parejo: "Vamos a muerte con Celades"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Valencia, Dani Parejo, se mostró "muy contento" después de ganar al Chelsea (0-1) en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y aseguró que van "a muerte" con Albert Celades, el técnico que sustituye a Marcelino García desde la semana pasada.

"Sabíamos que veníamos a un campo difícil y a jugar ante un rival complicado. En la primera parte ha podido parecer que han tenido ocasiones, recuerdo algún centro, pero el partido ha estado muy nivelado. Hemos jugado cada uno con sus armas, con su modelo, hemos sabido sufrir, el equipo lo ha dado todo en una situación complicada y es de mucho mérito. Se ha demostrado la implicación de cada uno de nosotros", resumió.

"Creo que la situación no era la mejor para que nosotros saliésemos a hablar", dijo Parejo en relación al pasado sábado. "Sé que a lo mejor la gente no entiende por qué no salimos a hablar, era una situación muy difícil, lo mejor era estar en silencio, dedicarnos a jugar y a dejarnos todo en el campo", recordó.

Preguntado nuevamente por la destitución de Marcelino, el capitán 'che' dijo que "el fútbol es así". "Yo he tenido muchos entrenadores, he pasado por esta situación muchas veces. El míster será recordado, su nombre estará en la historia del Valencia, ha hecho un gran trabajo, pero ahora ha venido un nuevo entrenador, nuestro objetivo es ganar cada partido y, por supuesto, estamos a muerte con Celades", apuntó.

"Nosotros creemos en nosotros, se ha vuelto a ver el compromiso de cada uno. Somos una familia y lo vamos a seguir demostrando hasta el final. Por encima de todos nosotros está una institución, el club, nosotros vamos a pasar y va a quedar el club, que es lo más importante", agregó el centrocampista de Coslada.

"Era el primer partido de Champions, era un campo muy difícil, hemos competido increíblemente bien, el equipo ha dado la cara, ha sacado carácter y actitud, se ha demostrado lo unidos que estamos ahí adentro y que vamos a muerte con el míster y con cualquier decisión que tome. El club está por encima de todos, nosotros pasaremos y el club seguirá estando ahí", finalizó Parejo.