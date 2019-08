25 de agosto de 2019

Valverde: "Griezmann ha respondido muy bien, con ese nivel es más fácil ganar"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró satisfecho tras la goleada al Betis (5-2) en la segunda jornada de Liga y puso el acento en la actuación de Antoine Griezmann, autor de un doblete y una asistencia, porque con este nivel "es más fácil ganar".

"Hoy Griezmann ha respondido muy bien, si entra en juego -con el nivel que tiene- es más facil ganar. Tanto él como los demás", dijo el técnico culé en rueda de prensa. "Nos ha venido bien el ritmo alto y después del gol pudimos reaccionar y hacerlo muy bien", añadió Valverde.

Preguntado por el paso al frente que dio su equipo ante la ausencia de Messi, dijo que su no convocatoria no se ha debido a una recaída. "No pensamos que haya recaído de la lesión, pero ha referido alguna molestia en los últimos días y ya dijimos que no íbamos a forzar a ningún jugador, incluido él, y por eso no le hemos hecho jugar", comentó.

"Para nosotros es fundamental que haya jugadores que se vayan sumando a la faceta goleadora. El hecho de que Griezmann debute en liga y marque le da seguridad. Pero de igual manera que el resto. Arturo (Vidal) siempre ve portería y Jordi Alba va marcando sus goles durante la temporada...", añadió Valverde.

Además, preguntado por el debu del joven Ansu Fati, un juvenil de 16 años, el 'Txingurri' no tuvo problemas en elogiarle: "Es un jugador con mucho desparpajo, con velocidad, corre al espacio, se enfrenta al uno contra uno, creo que es el jugador más joven que he hecho debutar nunca", apuntó.

"No miramos la edad de los jugadores cuando son mayores y tampoco lo hacemos con él. Creemos que nos puede dar un buen rendimiento y por eso le he hecho debutar. Carles Pérez ya estaba fundido después de un gran partido y así ha sido. Tiene muchas cualidades", manifestó sobre el canterano culé.

Por último, Valverde destacó el gran partido de Busquets, "un jugador importante para el equipo, que recupera muy bien y da mucho juego"; y prefirió no referirse a las posibles llegadas y salidas a falta de una semana para que cierre el mercado de fichajes. "Mientras el mercado esté abierto me preguntan por todos ellos. Vamos a ver qué ocurre", finalizó.