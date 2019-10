Valverde reclama que "las polémicas vengan de fuera, no de dentro"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que todos en el club deben ir "por un mismo camino" y ha pedido que las polémicas no sean internas, tras la controversia creada por unas declaraciones de Gerard Piqué, y a un día del estreno en casa en 'Champions' ante un Inter de Milán del que recela por su gran estado de forma.

"Tenemos que ir todos por un mismo camino. Es lo más importante. Y que las polémicas vengan de fuera, no de dentro", aseguró Valverde en rueda de prensa preguntado por las declaraciones de Gerard Piqué tras el partido contra el Getafe.

En ellas, el central blaugrana apuntó a que en diarios afines a la Junta Directiva había mensajes hacia los jugadores y apuntó a que debían responder todos juntos a los conflictos externo e internos.

Pese a este conflicto, y al mensaje de unidad que también promueve Valverde, aseguró que no está incómodo como punto medio entre vestuario y directiva. "Me siento en mi sitio. Está claro que los entrenadores tenemos que manejarnos con muchas variables, las de los jugadores, presiones externa, la prensa, con quienes te contratan", comentó.

"Pero eso es este año y el anterior y todos. Si vas ganando lo llevas bien. Me siento bien, en buen sitio, y estoy a gusto. Nos interesa a todos centrarnos en lo que tenemos por delante, que es mucho. Tenemos una gran exigencia en Liga y 'Champions' y lo que tenemos que intentar es, sabiendo que en nuestro club se genera a veces de la nada muchas polémicas, es ir juntos", reiteró.

Con esa unidad pretende ganar a un Inter que dista mucho del del año pasado, al que ganaron por 2-0 en el Camp Nou también en fase de grupos. "Ha cambiado bastante cosas, jugadores y el entrenador, y están jugando con un esquema diferente. Hay cosas parecidas, que salen jugando desde atrás. Está ganando todos los partidos en su campeonato y será un partido complicado", avisó.

"La referencia del año pasado nos vale a medias pero es otro Inter. Un equipo marcado por su entrenador, con un sistema parecido al que nos encontramos del Chelsea hace dos temporadas. Es un equipo sólido, difícil de hacerle gol, y es un partido importante para nosotros", reiteró en este sentido.

Y es que cree que siempre tienen la obligación de ganar. "Una vez que empieza la temporada tenemos la obligación de ganar siempre. Si no ganas, siempre hay problemas de una manera o de otra. Tenemos equipo para ganar todo y para querer ganar todo, luego lo puedes conseguir o no por lo que sea. No tiene que tirarnos para atrás el querer ganarlo todo", opinó optimista.

En este grupo complicado, le da más importancia si cabe a no perder puntos en casa. "Es el primer partido que jugamos de 'Champions' en casa, estamos todos los equipos igualados a un punto y quien gane da un paso importante adelante. Son pocos partidos y sumar tres puntos en determinados partidos cuenta mucho", apuntó.

"La 'Champions' siempre llega en ben momento, no puedes decir que no viene bien. El Inter llega en un gran momento de forma, ha ganado en Liga todos los partidos, pero empataron el primer partido en casa. Nosotros venimos de ganar y queremos refrendar esto delante de nuestra afición", concluyó al respecto.

SIN RIESGOS CON MESSI

Por otro lado, detalló que ni Leo Messi ni Ousmane Dembélé pudieron entrenar el lunes al completo y es cauto respecto a su presencia ante el Inter. "Ousmane hizo sólo la primera parte, muy poco. Veremos si hoy hace más. Messi hizo poco más de medio entreno, vamos a ver si hoy puede terminarlo. No sé si podremos contar con ellos o no, pero no vamos a correr ningún riesgo", apuntó.