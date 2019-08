4 de agosto de 2019

Àlex Márquez: "En este Mundial tengo que luchar contra mí mismo"

73 MARQUEZ Alex (Spa) Marc VDS (Kalex), action during Moto2 race of the Monster Energy Grand Prix Czech Republic at Brno, from August 2nd to 4th, 2019 in Czech Republic - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI MEDIA / AFP7 / EUROPAPRESS

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que está en su "mejor momento", tras ganar en el Gran Premio de la República Checa, aunque es consciente de que las malas rachas "van a llegar" y de que debe "luchar" contra sí mismo y "gestionar" el riesgo que asume.

"Salen las cosas. Es mi mejor momento en el Mundial y hay que aprovecharlo. Las malas rachas seguro que van a llegar. Queda muchísimo Mundial, hay que disfrutar de los buenos momentos. A principio de temporada no me hubiese creído ni en mis mejores sueños ganar cinco carreras a mitad de campeonato. Hay que alargar esta dinámica lo máximo posible", señaló en declaraciones a DAZN.

"A mitad de carrera no las tenía todas conmigo, pero sabía que si que me volvía a poner ahí podía marcar un poquito más el ritmo. No era fácil; el neumático caía mucho a final de carrera, normalmente al principio no me gusta tirar, pero hoy los rivales salían muy atrás. Era la nuestra, intentar tirar. Me ha salido bien. Debo felicitar a 'Diggia', hubo un momento en el que me hizo sudar muchísimo. Estoy muy feliz de volver de vacaciones así", manifestó.

Además, afirmó que en "ningún momento" supo de la caída de su principal rival en el campeonato, el suizo Thomas Luthi (Kalex). "El equipo me lo ha dicho ahora. Antes de la carrera les he dicho que prefería que no me marcaran nada. Quería hacer mi carrera, hoy lo tenía claro, estaba tranquilo en parrilla y he podido hacerlo muy bien", subrayó.

Ahora, tras su victoria en su "circuito favorito", cuenta con 33 puntos de renta sobre el helvético. "Toca gestionar nuestro riesgo. No podemos hacer errores, soy consciente. En este Mundial tengo que luchar contra mí mismo, contra esas ganas de querer ganar carreras. En momentos difíciles va a ser cuando tenga que controlarme más. La distancia está bien, pero puede cambiar mucho de golpe", concluyó.