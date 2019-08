Àlex Márquez: "Nuestra posición real no era la segunda, pero supimos estar donde tocaba"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que su posición "real" no era la segunda con la que terminó el Gran Premio de Austria, pero ha destacado que ha sabido estar "donde tocaba" en una carrera "muy de eliminación".

"Me han dicho en el equipo a principio de carrera que tuviese mucha calma hoy, y así ha sido. Hoy las condiciones eran bastante difíciles y no ibas tan bien suelto del todo, hoy tenía el miedo de cometer un error. Ha sido una carrera muy de eliminación; nuestra posición real hoy no era la segunda, pero hemos sabido estar donde tocaba", indicó en declaraciones a DAZN.

Además, el de Cervera reconoció que no quiso arriesgar y atacar al ganador, el sudafricano Brad Binder, en busca del triunfo. "Al final he empujado un poquito más de lo que tocaba queriendo pasar a Brad, pero era pasar el límite y buscar una caída tonta. He visto que Luthi y el grupo de detrás estaban lejos y he pensado que los puntos del segundo eran importantes", manifestó.

Con ello, suma seis podios en las últimas siete carreras. "Hoy nos ha penalizado mucho el 'qualy' de ayer, empezar tan atrás. En las primeras curvas no he sabido ser lo agresivo que tengo que ser por no cometer un error. Estoy intentando ser regular. He vuelto a luchar por la victoria, demostrándome que también se puede remontar y hacer buenos resultados saliendo desde atrás. Salimos muy reforzados de este doblete", apuntó.