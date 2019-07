10 de julio de 2019

Ana Carrasco: "Para volver al Mundial de MotoGP debería ser por algo muy bueno"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Ana Carrasco confesó que todos los años ha tenido "opciones" para retornar al Campeonato del Mundo de MotoGP, pero que en este momento se encuentra cómoda en el Mundial de Superbikes, en el que cuenta con un "equipo que no cambiaría por nada" y una moto, la Kawasaki, con la que está "súper bien".

"Cada año hay opciones de volver, pero tengo un equipo que no cambiaría por nada y con Kawasaki estoy súper bien. Para cambiar todo eso tendría que ser una oportunidad a la que no se le pueda decir que no. Soy una piloto muy rápida y eso te abre muchas puertas, pero para cambiarlo debería ser por algo muy bueno", sostuvo en una entrevista para Europa Press.

Con tres carreras para la conclusión del Mundial de Supersport 300, la defensora del título sabe que "es complicado", pero que ve "posible" remontar la diferencia de 43 puntos que le separa del Manuel González, líder del campeonato. "Vamos a trabajar para intentar ganar las carreras que quedan", declaró.

"Sabemos que la diferencia de puntos es un poco grande por las dos carreras en las que no he puntuado, pero yo tengo ilusión y ganas para mantener mis opciones al título hasta la última carrera", aseguró la piloto murciana.

Para lograr su objetivo, Carrasco afrontará las tres últimas citas en Portugal, Francia y Catar del campeonato "con todo" lo que tiene. "No tengo nada que perder y mucho por ganar y voy a dar el 100% para alcanzar el título", reflexionó.

La piloto de Kawasaki analizó la situación del Mundial, y aseguró que González "no puede cometer errores" si quiere alzarse con el título. "Él está líder, tiene que conservar puntos y no puede cometer errores. Nosotros jugamos con la ventaja de que tengo cero presión y él la tiene toda. Intentaremos que cometa algún error en alguna carrera", dijo la segunda clasificada.

Tras la cita del pasado fin de semana en Reino Unido, donde terminó sin puntuar en decimonovena posición, Carrasco tiene por delante un "verano para respirar y cargar pilas". "El balance de la primera parte de la temporada es muy positivo", declaró.

"He tenido dos caídas por errores de otros pilotos y en ese sentido no he podido hacer más. En el resto de carreras hemos conseguido resultados muy buenos. El objetivo es volver después de verano más fuerte de lo que nos vamos y ganar carreras", destacó.

AMADRINA LA CAMPAÑA #ELLASCONDUCEN

Carrasco es la madrina de la campaña #EllasConducen de Midas en colaboración con la Organización No Gubernamental (ONG) Ayuda en Acción, que busca acabar con la estigmatización de la mujer a la hora de conducir, así como apoyar 'Mujeres en Acción', programa de la ONG que sufraga carnets de conducir a mujeres de situación de vulnerabilidad.

Ana Carrasco se mostró orgullosa de haber pasado de ser "la chica de la parrilla, a la piloto a batir", tras proclamarse campeona del mundo de motociclismo en la categoría Supersport 300 en 2018 y espera seguir dando "visibilidad" a las mujeres en el mundo del motor.

"He pasado de ser la chica de la parrilla, a la piloto a batir. He ido rompiendo muchas barreras y he tenido que vivir muchos momentos diferentes. Con el campeonato del mundo hemos dado el primer paso", declaró Carrasco en el acto de presentación de Midas.

La piloto, de 21 años, explicó que sus mayores dificultades en el mundo del motor han sido a la hora "encontrar a gente que creyera" en sus posibilidades. "Siempre he tenido que demostrar primero para después tener y en ocasiones me ha faltado el apoyo de equipos o marcas", manifestó.