15 de septiembre de 2019

Augusto Fernández: "No entendería que me sancionaran"

40 FERNANDEZ Augusto (Spa) Pons HP40 (Kalex), action during Moto2 race of myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich at Red Bull Ring, in Spielberg, from August 9 to 11, 2019 in Austria - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI MEDIA / AFP7 / EUROPAPRESS

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Kalex) ha asegurado que "no" entendería que Dirección de Carrera le sancionase por la maniobra en la que adelantó al italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up) en la última vuelta de la carrera del Gran Premio de San Marino, sobre todo porque con ello no ha ganado "nada de tiempo".

"He tocado el verde, pero tenemos tres veces para el 'warning' y creo que no he llegado a él. Si hubiese ganado entendería que me sancionaran, pero no he ganado nada de tiempo. Él preguntaba todo el rato si había ganado, pero yo le he dicho que no. Le he felicitado, porque ha hecho una carrera increíble", señaló en declaraciones a DAZN.

El balear analizó la última vuelta de la carrera en Misano. "He pillado el rebufo; en la 11 me he echado muy encima y por no tocar la rueda me he tenido que ir para los lados. Para dentro no podía, porque estaba muy inclinado, y he tenido que ir para afuera. Creo que he perdido tiempo y no he ganado nada. Luego me he colocado detrás y ha sido dos curvas después cuando le he pasado. No entendería que me sancionaran", subrayó.

"Veía que al principio tenía un poco más con la goma nueva y he querido tirar demasiado pronto. Luego he visto que el ritmo era bueno y que las gomas estaban cayendo muy rápido y que era para nada. Ahí he entendido que tenía que quedarme atrás, Fabio ha tirado con un ritmo muy alto, estaba el asfalto muy difícil, y me quedé viendo dónde podía atacar. Al final me la he jugado en la última", apuntó.

Por último, explicó que recortar puntos al líder Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) "era el objetivo de hoy". "Sabíamos que podíamos en esta carrera y lo hemos aprovechado al máximo. Me sancionen o no, empezamos a recortar, que eso ya es bueno", concluyó.