22 de septiembre de 2019

Marc Márquez: "Estaba seguro de mi estrategia y de lo que tenía que hacer"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez aseguró que estaba "seguro" de la estrategia que tomó para ganar este domingo con mucha autoridad el Gran Premio de Aragón, aunque dejó claro que para nada había sido lo "fácil" que había podido parecer.

"Estaba seguro de mi estrategia y de lo que tenía que hacer. Tenía buenas sensaciones al salir del 'box', así que sabía que podía empujar al inicio y abrir un hueco de cuatro o cinco segundos y mantenerlo, sin arriesgar demasiado", señaló Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El ilerdense reconoció que "en un momento de la carrera" se dio cuenta que Maverick Viñales (Yamaha) "se acercaba", por lo que decidió tirar "un poco más durante las siguientes dos o tres vueltas" para volver a despegarse.

"Parece fácil, pero no lo ha sido; hemos estado trabajando muy duro todo el fin de semana para encontrar el límite. Es increíble ganar aquí delante de los aficionados de casa, así que debo darles las gracias a todos", sentenció.

Por su parte, su compañero Jorge Lorenzo, vigésimo y fuera de los puntos, confesó que al inicio del Gran Premio esperaba "conseguir un buen resultado". "Había salido muy bien y estaba siendo competitivo en las primeras vueltas. Desafortunadamente, he notado una gran bajada de rendimiento del neumático trasero y he comenzado a sufrir de falta de agarre pocas vueltas después", lamentó.

"He intentado sobreponerme a esto pilotando con suavidad, pero me he ido quedando retrasado poco a poco. Es una lástima, preferiría haber comenzado la carrera peor y haber ido mejorando progresivamente", añadió.

De todos modos, el balear quiso "extraer cosas positivas". "He aprendido más sobre la puesta a punto y estoy satisfecho de cómo han ido algunas de las sesiones de este fin de semana", admitió el pentacampeón del mundo.