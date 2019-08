25 de agosto de 2019

Marc Márquez: "Mi objetivo no era la carrera, es el Mundial"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) lamentó no haber rubricado la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero recordó que su "objetivo no era la carrera, es el Mundial", después de terminar segundo y ampliar su diferencia en la clasificación general de la categoría reina.

"Estoy contento por el resultado de cara al campeonato, pero no por la carrera en sí, ya que perder en el último momento después de ir liderando no es la mejor sensación. Estar todo el tiempo delante es difícil, porque hay más desgaste", resumió el ilerdense, que cedió el triunfo en favor de Rins en el último suspiro.

"He intentado frenar un poco durante una vuelta, para ver si Rins pasaba, pero no lo ha hecho y sabía que Viñales iba detrás, así que he seguido tirando. Mi objetivo no era la carrera, es el Mundial, y si los pilotos Yamaha llegaban podía haber terminado más atrás", explicó Márquez, líder de la general con 78 puntos de renta sobre el italiano Dovizioso.

Además, el catalán relató lo ocurrido en la última curva. "He tenido un susto con el tren delantero y he tenido que cerrar el acelerador, lo que ha permitido a Rins pasar, pero estamos contentos porque nos vamos con 78 puntos de ventaja sobre el segundo", dijo.

"Espero que 'Dovi' esté bien después de una gran caída como la que ha tenido; espero que se recupere bien y vuelva, porque siempre es mejor cuando consigues los puntos luchando", sentenció Márquez.