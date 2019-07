30 de junio de 2019

Márquez: "Mi carrera era otra hoy, no era escaparme"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que era consciente de que su estrategia este domingo era "otra" distinta a la habitual, que suele ser escaparse en cabeza, y ha reconocido que ha sufrido con el neumático blando, una opción distinta a la que han elegido el resto de los pilotos.

"Para mí era más arriesgado coger el duro; con el duro hacía 26 vueltas mal, con el blando hacía 15 bien y 10 mal. Al principio tenía un poco más, he esperado gestionando neumático detrás de Quartararo, no he probado ni una vuelta. Cuando me he colado a final de recta lo he hecho a posta para dejarme pasar. Sabía que mi carrera era otra hoy, no era escaparme", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Así, el de Cervera respiró con el adelantamiento del ganador de la cita, Maverick Viñales (Yamaha). "Cuando me ha pasado Viñales lo he aprovechado para escaparme de los otros. Sabía que las últimas cinco vueltas estaba vendido. Cuando nos hemos escapado ya me he relajado y he pensado que ser segundo es un gran resultado", indicó.

Además, explicó el debate que hubo en el box por la elección del neumático. "Nadie veía la opción blanda, solo dos o tres, y uno de ellos era yo. Toda la parte de Honda, los japoneses, decían duro. Ellos lo veían como un riesgo, pues todo el mundo iba con el duro. Al final, me tengo que guiar por mis sensaciones, y eran que con el blando podía hacer una gran carrera y cumplir el objetivo de estar en el podio en un circuito en el que la Yamaha tenía algo más. Viñales ha pilotado muy bien", subrayó.

"No sirve destacar un fin de semana, el otro estar muy lejos, sino que buscamos la constancia, estar siempre en el podio, y lo estamos logrando. Lástima de la caída de Austin, pero siempre que hemos acabado lo hemos hecho primero o segundo. Vamos en buena línea", afirmó el líder del Mundial de la categoría reina.

Márquez también prevé un buen resultado en el próximo Gran Premio de Alemania. "Aviso, Alemania irá bien. Espero que vaya mejor que aquí, pero la Yamaha no estará lejos. No sé qué han hecho estas últimas carreras, pero está yendo muy bien; son dos pilotos rápidos. En Alemania el año pasado estuvieron más cerca de lo esperado y este año estarán también cerca", comentó, antes de analizar la Yamaha. "Se quejaban de tracción y traccionan mucho, más que la nuestra. En la curva 11 era increíble, por mucho gas se escapaban. Es cierto que en el campeonato hay curvas diferentes", concluyó.