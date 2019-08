24 de agosto de 2019

Márquez: "Podemos estar fuertes para la carrera"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) confió en estar "fuertes" en la carrera de este domingo del Gran Premio de Gran Bretaña, después de firmar este sábado la cuarta 'pole' seguida este año, en busca de otro golpe en el liderato.

"Con el primer neumático, me he sentido realmente bien; he intentado hacer un buen tiempo y lo he hecho solo. Cuando he salido con el segundo, había un poco de tráfico, pero estaba de los primeros de la clasificación, así que no he querido tirar", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Con el reloj a cero, el vigente campeón y líder del Mundial se quedó la pole con un tiempo de 1:58.168 en Silverstone. "Estábamos esperando un poco, gestionando nuestra estrategia, y en la última vuelta hemos logrado un muy buen crono", afirmó.

"Valentino [Rossi] iba delante, quizás un poco demasiado lejos, porque no he podido aprovechar del todo su rebufo. Creo que podemos estar fuertes para la carrera, pero seguro que hay muchos rivales mañana", terminó, en cabeza por delante de Rossi (Yamaha) y el australiano Jack Miller (Pramac Racing).