25 de agosto de 2019

Craviotto: "Hemos competido muy bien para la presión a la que estábamos sometidos"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Saúl Craviotto ha afirmado este domingo que él y sus compañeros Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade habían "competido muy bien" para ganar la medalla de plata en la prueba de K2 500 metros durante el Campeonato del Mundo, disputado en Szeged (Hungría), habiendo soportado "la presión a la que estábamos sometidos".

"Las sensaciones han sido muy buenas y creo que hemos competido muy bien para la presión a la que estábamos sometidos hoy en esta final", ha comentado Craviotto a los medios oficiales de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

"Me siento muy, muy orgulloso de mis tres compañeros, Cooper ha tenido un año complicado en tema de lesiones, con Arévalo llevamos sólo un mes montando y me siento muy, muy orgulloso de lo que hemos hecho", ha añadido. "Es la primera vez que clasifico a la primera y estoy ahora mismo que no me lo creo", ha confesado Craviotto antes de valorar su billete a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Yo ya he estado en tres Olimpiadas, tengo 34 años, llegaré con 35 y la gente joven sube fuerte... no quiero anunciar mi retirada pero huele a que puede ser mi última Olimpiada y me gustaría cerrar una carrera deportiva brillante allí", ha admitido. "La palabra que define este K4 es ilusión, mucha ilusión", ha concluido.

Por su parte, Carlos Arévalo ha coincidido en que "había mucha presión" justo antes de la final. "Sólo un mes de acoplamiento hace que llegues aquí con la incertidumbre de lo que va a pasar y ahora siento mucha rabia liberada, y ganas de disfrutarlo", ha dicho al respecto.

"Este K4 anda mucho, creo que andamos muy bien y encima hay margen de mejora porque nos queda tiempo para mejorarlo", ha recalcado. "Ir a los Juegos es la ilusión de mi vida y ahora a luchar por hacerlo lo mejor posible", ha asegurado Arévalo.

Mientras, Marcus Cooper Walz ha destacado la alegría de todos. "Estamos supercontentos, es una pasada. Hemos hecho un regatón y esta plata nos sabe a oro después de una temporada un poco regular hemos sacado plata y el pase a Tokio que era el objetivo primordial", ha dicho.

"El año que viene es año olímpico y vamos a apretar aún más porque hemos estado muy cerca de los alemanes incluso íbamos primeros una buena parte de la regata", ha señalado. "Estoy muy feliz de haberlo compartido con mis compañeros que son los mejores", ha agregado Cooper Walz.

Luego, el turno de palabra ha sido para Rodrigo Germade. "Quiero agradecer muchísimo a mis compañeros su actitud, sobre todo a Marcus, que ha pasado una situación complicada, y Arévalo, que ha sabido ser muy profesional y adaptarse a nosotros lo más rápido posible. Hace un año estábamos con cara de disgusto por la plata y ahora, viendo la parrilla de salida, esto es como un oro y estamos muy contentos", ha sentenciado.

CUBELOS: "EL OBJETIVO ESTÁ MÁS QUE CUMPLIDO"

Poco antes de esa medalla de plata, Paco Cubelos e Iñigo Peña habían logrado el mismo botín en la carrera de K2 1.000, también reservando un billete --otorgado al país-- para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "El objetivo está más que cumplido", ha apostillado Cubelos.

"Estamos muy satisfechos con la carrera que hemos hecho hoy, creo que ha sido nuestra mejor carrera. El principal objetivo era lograr la clasificación olímpica pero si podía ser acompañado de una medalla mucho mejor y lo hemos logrado así que más que satisfechos", ha añadido en zona mixta, junto a su compañero de embarcación.

"Hemos hecho dos mundiales consecutivos siendo subcampeones del mundo y hoy la regata ha sido bestial, lo hemos clavado de principio a fin, así que más no podemos pedir", ha subrayado Peña. "De cara a Tokio creo que podemos ser una opción clarísima de medalla, así que toca seguir trabajando porque queda un año muy duro por delante", ha indicado.

"Participar en el mayor evento deportivo a nivel mundial, como son Los Juegos Olímpicos, es un sueño cumplido", ha concluido Peña, a la espera de que la RFEP confirme los nombres que utilizarán dichas plazas para competir en Tokio el verano de 2020.