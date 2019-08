La española Pastrana pierde el título mundial ante Yokasta Valle

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Joana Pastrana perdió este domingo su condición de campeona del mundo en favor de la costarricense Yokasta Valle, quien impidió el cuarto título seguido de la madrileña en un combate muy igualado celebrado en el Marbella Arena.

La agresividad y el boxeo de ataque de Yoka le valió la victoria muy ajustada para los jueces, con una puntuación de 96-94, 93-97 y 93-97 tras los 10 asaltos. Pastrana sabía del potencial y el nivel de la número uno del mundo e hizo gala de su técnica para lograr contrarrestar sus ataques.

Sin embargo, la madrileña confesó tras el combate, aún en caliente y contrariada con la derrota, que desde el primer asalto combatió lesionada de la mano. "Lo he visto muy bien si no hubiera tenido un percance en el primer asalto. He vuelto a sufrir la lesión en la mano y no he podido ser yo al cien por cien", dijo en declaraciones a GOL.

Pastrana, que ponía por tercera vez en juego su cinturón de campeona de peso mínimo de la Federación Internacional (IFB), sacó a relucir su técnica y habilidades ante el molinillo constante y descontrolado de su rival. Sin embargo, en el momento de atacar, la defensora del título no tuvo la misma contundencia.

La madrileña frenó esa iniciativa y dejó buenos golpes en el segundo asalto, pero en el tercero volvieron las combinaciones largas de la americana. En su esquina le pedían más piernas a Pastrana para de nuevo esquivar esas combinaciones y responder al mismo tiempo. Con el combate muy igualado, la costarricense se vio con opciones de ser la nueva campeona.

Pastrana pasó al ataque en los últimos tres asaltos pero en lo físico llegó más fuerte Valle, con un décimo asalto con ambas enzarzadas que dejó a las claras el nivel de la velada. "Que no lo dude nadie, queda Joana para rato", dijo como despedida.