25 de agosto de 2019

Kilian Jornet gana por segunda vez la 'Pikes Peak Marathon'

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El español Kilian Jornet ha vuelto a conquistar la 'Pikes Peak Marathon' siete años después de su única victoria y participación en esta prueba después de mantener la primera plaza durante todo el recorrido.

Jornet tuvo el aliciente de sí sería capaz de batir el récord, que estableció en 1993, de Matt Carpenter. Al final, el tiempo de Jornet ha sido de 3:27:29, quedándose a 11 minutos del récord que marcó el estadounidense.

A las 7 de la mañana se sio el pistoletazo de salida en Colorado Springs de la 64º edición de está mítica maratón de montaña. Kilian Jornet ha liderado la carrera desde un buen inicio. Ya en el kilómetro 12,2 en el famoso refugio de montaña Barr Camp, mandaba con 1:03:56 aventajando con más de 3 minutos a sus perseguidores.

Al cabo de una hora, Kilian Jornet coronó el pico Pikes, a 4.302 metros y que da nombre a la prueba. Lo hizo con 2:09:12, el 18º mejor tiempo global de ascenso a esta montaña, a 8 minutos del mejor tiempo de Carpenter en 1993.

"He salido con muchas ganas desde el inicio a pesar de que las piernas no iban ligeras. De todas formas de cardio me he encontrado muy bien y esto me ha permitido coger una ventaja cómoda desde el principio y poder controlar la distancia respecto a Sage y Marc", indicó Jornet.

Por detrás de Jornet llegaron el americano Sage Canaday, con un tiempo de 3.39:05, segundo clasificado, y el suizo Marc Lauenstein, tercero en 3:40.31. Con esta victoria, y gracias a las primeras posiciones en Sierre Zinal y Zegama, Jornet se sitúa como líder de las Golden Trail World Series a falta de dos pruebas.